Zelenskyj odmietol demisiu premiéra Hončaruka

Kyjev 17. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol v piatok prijať demisiu premiéra Olexija Hončaruka. Prezident chce dať podľa vlastných slov predsedovi vlády "druhú šancu", informovala agentúra AFP.



Zelenskij sa podľa facebookovej stránky svojho úradu stretol s Hončarukom, s ktorým diskutoval najmä o optimalizácii práce vlády, otázke spravodlivých platov ministrov a topmanažérov štátnych podnikov, prepustení ministrov, ktorí nedosiahli reálne výsledky, a nadviazaní dialógu s parlamentom.



"Rozhodol som sa dať vám a vašej vláde druhú šancu," povedal prezident Hončarukovi počas osobného stretnutia. "Teraz nie je čas na ekonomické a politické otrasy v krajine," zdôraznil Zelenskyj.



Hončaruk podal demisiu v piatok dopoludnia. Stalo sa tak po tom, ako bol zverejnený obsah jeho telefonátov, v ktorých sa kriticky vyjadroval o Zelenskom a jeho ponímaní ekonomiky.



Hončarukovo rozhodnutie súvisí so škandálom okolo jeho odpočúvania: na internetovej službe YouTube sa totiž v stredu objavil kanál s názvom "Ako oklamať prezidenta" a v ňom dve zvukové nahrávky, v ktorých hlas podobný Hončarukovmu žiada iné osoby — vysoko postavených štátnych funkcionárov —, aby mu pomohli vysvetliť Zelenskému, prečo národná mena hrivna posilňuje a ako to môže ovplyvniť štátny rozpočet.



Údajný Hončaruk v nahrávke pripúšťa aj to, že on sám je v ekonomike laikom, a konštatuje, že prezident má "veľmi primitívne chápanie ekonomických procesov".