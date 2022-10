Ukrajina: Zelenskyj pochybuje, že mobilizácia v Rusku sa skončila

Kyjev 28. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok večer vo videopríhovore povedal, že má pochybnosti o tom, že čiastočná mobilizácia záložníkov v Rusku sa skončila. TASR správu prevzala z portálu britskej televíznej stanice Sky News.



Slabý výkon ruských síl vo vojne na Ukrajine podľa Zelenského znamená, že ruské vojská budú potrebovať ďalších mužov.



"Rusko bude zrejme veľmi skoro potrebovať poslať do vojny novú vlnu ľudí," dodal ukrajinský prezident v príhovore.



Kremeľ predtým v piatok oznámil, že "čiastočná mobilizácia" státisícov ruských záložníkov, ohlásená v septembri, je ukončená.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že na Ukrajine je 82.000 mobilizovaných záložníkov a 218.000 ďalších ukončuje výcvik.



Mobilizácia sa do veľkej miery týkala tých mužov, ktorí už majú skúsenosti z pôsobenia v armáde.



Tisíce mladých Rusov to však donútilo ujsť z vlasti a vyhnúť sa tak nasadeniu vo vojne.



Zelenskyj v príhovore okrem toho informoval, že približne štyri milióny ľudí na Ukrajine sú postihnuté výpadkami elektriny, čo je následok leteckých útokov Ruska cielených na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.



"Teraz mnohé mestá a oblasti našej krajiny postupujú podľa stabilizačného plánu odstávok elektriny. Robíme všetko pre to, aby mohol štát obmedziť takéto výpadky," dodal podľa tlačovej agentúry AFP ukrajinský prezident.