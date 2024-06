Zelenskyj podporil vytvorenie jednotnej roamingovej zóny s EÚ

Kyjev 18. júna (TASR) - Ukrajina pripravila základ pre vytvorenie spoločnej roamingovej komunikačnej zóny s ostatnými štátmi EÚ. Občania 27 krajín by tak mohli telefonovať, posielať správy a používať internet na území Ukrajiny bez dodatočných poplatkov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schválil zákon o elektronickej komunikácii v utorok, vďaka čomu Kyjev splnil jednu z podmienok európskej integrácie. "Ďalším krokom k získaniu pozitívneho hodnotenia z európskej strany je začať rokovať o vstupe do jednotnej roamingovej zóny s EÚ," uviedol ukrajinský minister digitálnej transformácie Mychajlo Fedorov.



Ukrajina sa stala prvou kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, ktorý túto požiadavku splnil. Kandidátskym štátom sa pritom stala v závere roku 2022.



Európska únia po začiatku ruskej invázie na Ukrajine vo februári 2022 zrušila poplatky za roaming pre Ukrajincov pre vysoký počet utečencov.