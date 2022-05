Zelenskyj prepustil šéfa SBU v Charkovskej oblasti

Kyjev 29. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že zbavil funkcie miestneho šéfa bezpečnostnej služby SBU v Charkovskej oblasti Romana Dudina. Ako dôvod uviedol, že od začiatku ruskej invázie nedostatočne bránil mesto Charkov, ležiace na severovýchode Ukrajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Zelenskyj to uviedol po tom, čo v nedeľu navštívil frontové pozície v Charkovskej oblasti, kde sa stretol s vojakmi brániacimi krajinu a odovzdal im štátne vyznamenania a dary. Išlo o prvú verejnú cestu Zelenského mimo Kyjevskej oblasti, odkedy Moskva 24. februára zaútočila na Ukrajinu.



"Prišiel som (do Charkova), zistil som to a prepustil som šéfa ukrajinskej bezpečnostnej služby v (Charkovskej) oblasti za to, že od prvých dní rozsiahlej vojny nepracoval na obrane mesta, ale myslel len na seba," kritizoval Zelenskyj vo videoprejave. Dodal, že to, prečo Dudin konal tak, ako konal, vyšetria úrady.



Mesto Charkov bolo po spustení ruskej vojenskej invázie jedným z dejísk najhorších bojov na Ukrajine. Ruské sily sa odtiaľ stiahli pred niekoľkými týždňami. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak priblížil, že 31 percent územia Charkovskej oblasti v súčasnosti okupujú ruské jednotky a ďalších päť percent územia, ktoré bolo okupované, sa už Ukrajincom podarilo získať späť.