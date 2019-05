Ukrajinský prezident zvolal konzultácie o rozpustení parlamentu

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom inauguračnom prejave oznámil zámer rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby

Kyjev 20. mája (TASR) - Európska únia podporí rozhodnutie o rozpustení ukrajinského parlamentu, ktoré bude v súlade s vôľou občanov a ústavou. Podľa agentúry Ukrinform to v pondelok na brífingu v Kyjeve uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.



Šefčovič povedal, že záujmom Európskej únie je, aby sa vysoká miera demokratického správania počas predvolebnej kampane i prezidentských volieb prejavila aj teraz. "My, z našej strany (ako EK) podporíme akékoľvek rozhodnutie, ktoré je v súlade so želaním ukrajinského národa a ukrajinskou ústavou," vyhlásil Šefčovič.



Kým viacerí ukrajinskí politici tento jeho krok vítajú, iní vyzývajú na opatrnosť a nutnosť postupovať v súlade s ústavou.



Francúzsky denník Le Monde upozornil, že poslanci by sa mohli postaviť proti Zelenského zámeru, čím by otvorili spor o výklad ústavy.



Z ukrajinskej ústavy totiž vyplýva, že prezidentovo rozhodnutie o rozpustení parlamentu môže nasledovať až po tom, ako predseda parlamentu konštatuje nefunkčnosť vládnej koalície. K tomuto kroku zatiaľ na Ukrajine nedošlo, upozornil Le Monde.



Takéto konzultácie Zelenskyj zvolal na utorok. Podľa agentúry Ukrinform sa uskutočnia v budove Kancelárie prezidenta v Kyjeve.



Ukrajinský parlament bude rozpustený deň po zverejnení prezidentského výnosu



Ukrajinský sudca Bohdan Sanin z kyjevského správneho súdu na svojej stránke na Facebooku napísal, že "k predčasnému ukončeniu právomocí Najvyššej rady dôjde po oficiálnom zverejnení výnosu prezidenta Ukrajiny."



Podľa agentúry Ukrinform Sanin upozornil, že v tejto súvislosti existuje presný postup: výnos má byť prijatý po konzultáciách prezidenta s predsedom parlamentu, jeho podpredsedami a šéfmi parlamentných frakcií.



Ukrajinský právnik spresnil, že pôjde o konzultácie, na ktorých zástupcovia parlamentu môžu vyjadriť svoje názory. Prezident ich pritom môže, ale nemusí brať do úvahy.



Sanin súčasne zdôraznil, že nie je možné pozastaviť ani platnosť prezidentského výnosu o rozpustení parlamentu a ani prípravu predčasných volieb.



Dodal, že volebný proces sa podľa ukrajinskej ústavy začína deň po zverejnení prezidentského výnosu o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných parlamentných volieb.

Zelenskyj vo svojom inauguračnom prejave avizoval rozpustenie parlamentu a vyzval poslancov, aby dva mesiace do predčasných volieb využili na schválenie zákona, ktorý by im odňal imunitu pred trestným stíhaním. Žiadal od nich aj prijatie zákona proti nelegálnemu obohacovaniu sa a podporu pre jeho návrh na odvolanie ministra obrany, šéfa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) a generálneho prokurátora. Títo všetci sú spojencami bývalého prezidenta Petra Porošenka.



V inauguračnej reči tiež uviedol, že jeho prvou úlohou bude ukončenie konfliktu s Moskvou podporovanými separatistami na východe krajiny.



Zelenskyj v prejave vyhlásil, že odstúpiť by mala aj vláda. V reakcii na to ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman oznámil, že v stredu podá demisiu.



Na brífingu v Kyjeve Hrojsman pred novinármi skonštatoval, že "vy všetci viete, že vláda sa vzdáva svojich právomocí pred novozvolenou Najvyššou radou (parlamentom), nie pred novozvoleným prezidentom. Ja som sa však (napriek tomu) rozhodol, že podám demisiu hneď po stredajšom zasadnutí vlády."