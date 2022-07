Ukrajina zhabala majetok ruských štátnych firiem za 70 mil. eur

Kyjev 8. júla (TASR) – Ukrajinské úrady zhabali jedenástim ruským firmám majetok v celkovej hodnote približne 70 miliónov eur, oznámila v piatok ukrajinská spravodajská služba. TASR o tom informuje na základe servisu agentúr DPA a Reuters.



Na ukrajinský štát bolo podľa oznámenia prepísaných tiež 46 nehnuteľností. Firmy, ktorým majetok skonfiškovali, patrili ruským štátnym energetickým spoločnostiam Rosnefť, Gazprom a Rosatom, ktoré sa ich údajne pokúsili previesť na iných vlastníkov.



Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) uviedla, že Rusko využívalo časť zisku zo zhabaného majetku na prípravu a vedenie invázie na Ukrajinu a financovanie sabotážnych a spravodajských aktivít. SBU dodala, že spolupracuje s prokuratúrou a políciou na identifikovaní firiem kontrolovaných Ruskom.



Rosatom sa k záležitosti odmietol vyjadriť. Rosnefť, Gazprom ani Kremeľ zatiaľ na správu nereagovali, píše Reuters.



Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že obnova ich krajiny po invázii by mohla stáť 750 miliárd dolárov a že veľkú časť z týchto financií by mohol pokryť majetok zhabaný Rusku.



Na Ukrajine do konca júna skonfiškovali ruským fyzickým a právnickým osobám, ktoré Kyjev obviňuje zo spoluúčasti na vojne, majetok za približne jednu miliardu eur.