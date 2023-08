Ukrajina žiada EK o kompenzácie pre poľnohospodárov za vývoz obilia

Kyjev 22. augusta (TASR) — Ukrajina požiadala Európsku komisiu (EK) o vyplatenie kompenzácií ukrajinským poľnohospodárom za dodávky obilia do európskych prístavov. Informoval o tom v utorok podľa agentúry Reuters námestník ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva Taras Vysockij, podľa ktorého by takýto krok zo strany EK zabezpečil plynulejší vývoz ukrajinských potravín.



"Ministerstvo poľnohospodárstva a (ukrajinská) vláda vyzvala Európsku komisiu, aby kompenzovala ukrajinským farmárom náklady na logistiku vo výške 30 eur za tonu," vyhlásil Vysockij, podľa ktorého by sa takáto dotácia vzťahovala len na dodávky do vzdialených európskych prístavov.



Rusko v júli nepredĺžilo tzv. čiernomorskú obilnú dohodu, ktorá umožňovala Ukrajine bezpečne vyvážať obilie z prístavov Odesa a Mykolajiv aj napriek pretrvávajúcej vojne. Moskva odvtedy ukrajinské prístavy blokuje, v dôsledku čoho sa podľa Vysockého stala preprava ukrajinského obilia do európskych prístavov pre poľnohospodárov veľmi nákladnou.



Kyjev sa pri vývoze v súčasnosti spolieha na riečne prístavy a železničnú dopravu. Ukrajina uviedla, že obilie môže dodávať do námorných prístavov v Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Chorvátsku, Slovinsku a Holandsku. Z týchto krajín obilie potom putuje na miesta konečného určenia po celom svete.



"Bez ukrajinského obilia nie je možné zaručiť globálnu potravinovú bezpečnosť," zdôraznil Vysockij.



Nemenované zdroje pre Reuters uviedli, že eurokomisia nemá vo svojom rozpočte finančné prostriedky, ktorými by mohla okamžite pokryť dodatočné náklady na prepravu ukrajinského obilia po krachu obilnej dohody s Ruskom.