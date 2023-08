Ukrajina žiada EÚ o ďalšie zbrane a muníciu pre svoju protiofenzívu

Kyjev/Toledo 31. augusta (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok členské krajiny EÚ na rokovaniach v Španielsku požiadal o dodanie ďalších zbraní a munície pre potreby ukrajinskej protiofenzívy. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky denníka El Periódico de Catalunya.



Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ vo štvrtok neformálne rokovali v španielskom meste Toledo. Kuleba na ňom Španielsko požiadal o ďalšie tanky Leopard, obrnené vozidlá a systémy protivzdušnej obrany.



Od Nemecka chcel strely s plochou dráhou letu Taurus KEPD 350. Ich dodanie podľa neho pomôže v protiofenzíve a tým skoršom žu ukončení vojny. Británia a Francúzsko už Ukrajine dodávajú strely s plochou dráhou letu, pripomína DPA.



Nemecko strely Taurus odmieta dodať pre obavy, že by ich Ukrajina mohla použiť pri útokoch na ciele na ruskom území. Preto sa uvažuje o technickej úprave striel.



Ukrajinskej armáde sa podľa jej vyjadrení medzičasom podarilo dobyť ruské obranné línie v južnej časti Záporožskej oblasti. Cieľom je prebojovať sa k 80 kilometrov vzdialenému Azovskému moru a tým Rusku prerušiť pozemné spojenie s poloostrovom Krym.



Kuleba vo štvrtok odmietol kritiku pre pomalý postup ukrajinskej protiofenzívy. Označil ju za istú formu urážky ukrajinských vojakov, ktorí každý deň prinášajú obete na životoch a kilometer za kilometrom oslobodzujú územie svojej krajiny.



"Kritizovať pomalé tempo protiofenzívy sa rovná pľuvaniu do tváre ukrajinského vojaka, ktorý každý deň obetuje svoj život," povedal. "Všetkým kritikom by som odporučil, aby sklapli, prišli na Ukrajinu a pokúsili sa oslobodiť jeden štvorcový centimeter (územia) sami," dodal.