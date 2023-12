Ukrajina žiada EÚ o 50 miliárd eur, ktoré blokuje Maďarsko

Kyjev 15. decembra (TASR) - Ukrajina v piatok vyzvala Európsku úniu, aby do januára budúceho roka uvoľnila 50 miliárd eur finančnej pomoci pre Kyjev, ktoré na úrovni EÚ blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kyjev "očakáva, že všetky potrebné právne procedúry budú ukončené v januári 2024, čo nám umožní čo najskôr získať príslušné finančné prostriedky," uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



Lídri EÚ na summite v Bruseli vo štvrtok rozhodli o otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou. To sa podarilo aj napriek avizovanému vetu Orbána, ktorý počas rozhodovania v tejto veci rokovaciu miestnosť opustil na žiadosť nemeckého kancelára Olafa Scholza, čím bolo možné dospieť k dohode ostatných 26 členských štátov.



Orbán v tejto súvislosti v piatok vyhlásil, že konečné slovo v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ majú národné parlamenty, a teda ak Budapešť nechce, aby sa Ukrajina stala členom EÚ, tak to maďarský parlament odmietne.



V otázke finančnej pomoci vo výške 50 miliárd eur, ktoré má Kyjevu poskytnúť EÚ zo svojho revidovaného rozpočtu vo forme pôžičiek a grantov, Orbán využil svoje právo veta a balík zablokoval. Lídri EÚ by tak v tejto veci mali rokovať na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli začiatkom budúceho roka.