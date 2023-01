Ukrajina žiada Gruzínsko o vydanie Saakašviliho za účelom liečby

Kyjev 10. januára (TASR) - Ukrajina žiada Gruzínsko o umožnenie prevozu väzneného gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho za účelom lekárskeho ošetrenia, keďže jeho zdravotný stav sa údajne čoraz viac zhoršuje. Informovala o tom v pondelok stanica Sky News.



Samotný Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, tvrdí, že je v Gruzínsku väznený z politických dôvodov.



"Vážim si ho, pretože je historickou osobnosťou. Naším oficiálnym stanoviskom je: vydajte nám Saakašviliho na liečbu," uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. "A ak ho nechcete poslať priamo na Ukrajinu, pošlite ho do akejkoľvek inej európskej krajiny, kde mu môžu poskytnúť takú zdravotnú starostlivosť, akú, bohužiaľ, nemôže dostať v Gruzínsku," dodal.



Saakašvili absolvoval vo väzbe niekoľko hladoviek, ktorými protestoval proti svojmu zadržiavaniu a zaobchádzaniu zo strany úradov. Práve v dôsledku hladoviek sa podľa exprezidentových právnych zástupcov, rodiny i prívržencov jeho zdravotný stav výrazne zhoršuje. Z väzenia bol preto premiestnený na kliniku v Tbilisi.



Prozápadne orientovaný Saakašvili (55) bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004 – 2013. Len niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia opustil Gruzínsko a uchýlil sa do exilu na Ukrajine, počas ktorého sa aktívne zapájal do tamojšej politiky.



V roku 2018 ho v Gruzínsku v neprítomnosti odsúdili na šesť rokov väzenia za údajné zneužívanie právomocí. Podľa samotného Saakašviliho však ide o politicky motivovaný verdikt. Vo väzení je od októbra 2021, keď sa tajne vrátil z ukrajinského exilu.