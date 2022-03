Ukrajina žiada krajiny sveta, aby zakázali symbol ruskej agresie

Kyjev 29. marca (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval v utorok krajiny sveta, aby zakázali používanie písmena "Z", ktorým je označená časť vozidiel ruských inváznych vojsk na Ukrajine. Podľa Kulebu by používanie tohto symbolu malo byť trestné, keďže ide o verejné vyjadrenie podpory vojenskej agresii, informoval denník The Guardian.



"Vyzývam všetky štáty, aby kriminalizovali používanie symbolu 'Z' ako spôsobu vyjadrenia podpory agresívnej vojne, ktorú voči Ukrajine vedie Rusko," napísal v utorok na Twitteri šéf ukrajinskej diplomacie.



Písmeno "Z" v kontexte ruskej invázie podľa neho symbolizuje vojnové zločiny, zbombardované mestá a tisíce zavraždených obyvateľov Ukrajiny. Verejná podpora takýchto barbarských činov by mala byť zakázaná, uviedol Kuleba.



Zavedenie takýchto zákazov na základe ustanovení o verejnom schvaľovaní trestných činov v uplynulých dňoch avizovali niektoré nemecké spolkové krajiny. Nemecké ministerstvo vnútra naznačilo, že takéto opatrenie by mohlo byť zavedené aj na celoštátnej úrovni.



Čo presne znamená písmeno "Z" v kontexte vojny na Ukrajine nie je jasné, respektíve existuje niekoľko rôznych vysvetlení. Samotné ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ide o symbol víťazstva, alebo boja za mier a za pravdu alebo za "demilitarizáciu" a "denacifikáciu", čo sú pojmy z ruskej propagandy zdôvodňujúcej útok na Ukrajinu. Iné interpretácie hovoria o tom, že Z môže symbolizovať aj západ ako smer ruského útoku alebo ukrajinského premiéra Volodymyra Zelenského ako ruského nepriateľa číslo jeden.



V Rusku sa začalo písmeno "Z" objavovať na budovách, autách, oblečení a sociálnych sieťach na znak podpory "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva eufemisticky nazýva svoju agresiu voči Ukrajine. Ruské jednotky používajú na Ukrajine aj iné označenia, ale ako symbol podpory invázie sa vžilo hlavne písmeno "Z". Odporcovia invázie robia v tejto súvislosti paralely aj so symbolmi fašizmu.