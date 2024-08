Ukrajina žiada Mexiko, aby zatklo Putina, ak príde na inauguráciu

Mexiko 8. augusta (TASR) - Ukrajinské veľvyslanectvo v Mexiku požiadalo v stredu mexickú vládu, aby zadržala ruského lídra Vladimira Putina v prípade, že sa zúčastní na októbrovej inaugurácii novozvolenej mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej, na ktorú ho pozvali. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Ukrajinská ambasáda označila Putina za "vojnového zločinca". Mexiku sa zároveň poďakovala za to, že na zmienenú inauguráciu, ktorá sa bude konať 1. októbra, pozvalo aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Sme presvedčení, že mexická vláda by v každom prípade vyhovela medzinárodnému zatykaču tým, že by menovaného (Putina) odovzdala súdnemu orgánu OSN v Haagu," uviedlo ukrajinské veľvyslanectvo.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 zatykač na Putina a tiež na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa ICC existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že obaja sú zodpovední za nezákonné deportácie obyvateľstva vrátane detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, čo sa považuje za vojnový zločin.



Rusko nie je členom ICC a jurisdikciu tohto súdu neuznáva. Mexiko však je členom ICC s náležitými povinnosťami: patrí tak medzi viac ako 120 štátov, ktoré majú povinnosť zadržať po vstupe na svoje územie každého, na koho bol vydaný zatykač ICC.



Pozvanie lídrov všetkých krajín, s ktorými má Mexiko diplomatické vzťahy, vrátane Ruska aj Ukrajiny, na inauguráciu označil dezignovaný minister zahraničných vecí Juan Ramón de la Fuente za "štandardný protokol". Či sa šéf Kremľa na inaugurácii osobne zúčastní, však dosiaľ nie je známe.



Sheinbaumová z vládnuceho ľavicového Hnutia národnej obrody (MORENA) zvíťazila v júnových voľbách, pričom drvivo porazila opozičnú kandidátku Xóchitl Gálvezovú. Šesťročného prezidentského úradu sa ujme 1. októbra, ako vôbec prvá žena v Mexiku. K zvoleniu jej blahoželal ako Putin, tak aj Zelenskyj.