Ukrajina žiada na americké zbrane cez program NATO 20 miliárd dolárov
Okrem toho bude Ukrajina túto zimu naliehavo potrebovať aj stíhačky, systémy protivzdušnej obrany a riadené protilietadlové a letecké rakety
Autor TASR
Kyjev/Brusel 15. októbra (TASR) - Ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ v stredu vyhlásil, že Ukrajina bude na budúci rok v rámci novej iniciatívy NATO na nákup amerických zbraní potrebovať vojenskú pomoc v hodnote 12 až 20 miliárd dolárov.
Ako informovala agentúra Reuters, Šmyhaľ vo svojom príhovore na 31. zasadnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Bruseli dodal, že Ukrajina je schopná v roku 2026 vyrobiť 10 miliónov dronov, ak bude mať na to dostatočné financovanie od spojencov, ale že v boji proti ruským silám potrebuje aj viac delostreleckej munície s dlhým doletom.
Doplnil, že okrem toho bude Ukrajina túto zimu naliehavo potrebovať aj stíhačky, systémy protivzdušnej obrany a riadené protilietadlové a letecké rakety – vrátane systémov NASAMS, IRIST, lietadiel F16 a podobne.
„Ďakujeme našim partnerom za podporu Ukrajiny. Vaša pomoc – vojenská, finančná a politická – je kľúčom k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru,“ uzavrel minister na rokovaní usporiadanom v tzv. ramsteinskom formáte.
