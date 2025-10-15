Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Zahraničie

Ukrajina žiada na americké zbrane cez program NATO 20 miliárd dolárov

.
Na archívnej snímke Denys Šmyhaľ. Foto: TASR - Roman Hanc

Okrem toho bude Ukrajina túto zimu naliehavo potrebovať aj stíhačky, systémy protivzdušnej obrany a riadené protilietadlové a letecké rakety

Autor TASR
Kyjev/Brusel 15. októbra (TASR) - Ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ v stredu vyhlásil, že Ukrajina bude na budúci rok v rámci novej iniciatívy NATO na nákup amerických zbraní potrebovať vojenskú pomoc v hodnote 12 až 20 miliárd dolárov.

Ako informovala agentúra Reuters, Šmyhaľ vo svojom príhovore na 31. zasadnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Bruseli dodal, že Ukrajina je schopná v roku 2026 vyrobiť 10 miliónov dronov, ak bude mať na to dostatočné financovanie od spojencov, ale že v boji proti ruským silám potrebuje aj viac delostreleckej munície s dlhým doletom.

Doplnil, že okrem toho bude Ukrajina túto zimu naliehavo potrebovať aj stíhačky, systémy protivzdušnej obrany a riadené protilietadlové a letecké rakety – vrátane systémov NASAMS, IRIST, lietadiel F16 a podobne.

„Ďakujeme našim partnerom za podporu Ukrajiny. Vaša pomoc – vojenská, finančná a politická – je kľúčom k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru,“ uzavrel minister na rokovaní usporiadanom v tzv. ramsteinskom formáte.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov