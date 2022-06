Ukrajina žiada zasadnutie rady OSN v reakcii na nedávne ruské útoky

New York 28. júna (TASR) - Ukrajina žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v reakcii na nedávne ruské útoky na civilistov. Oznámilo to v pondelok Albánsko, ktoré je počas júna predsedníckou krajinou v BR OSN. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rada má zasadnúť v utorok v New Yorku o 15.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) a hlavnou témou zasadnutia má byť podľa hovorcu misie Albánska pri OSN raketový útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Kremenčuk.



Pri pondelkovom útoku na nákupné centrum v tomto meste v Poltavskej oblasti zahynulo najmenej 13 ľudí a viac než 40 osôb utrpelo zranenia.



Hovorca albánskej misie dodal, že členské krajiny budú rokovať aj o nedeľňajších útokoch na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a okolie.