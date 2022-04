Ukrajina žiada schôdzku WHO o následkoch invázie pre zdravotníctvo

Ženeva 29. apríla (TASR) - Ukrajina podporovaná desiatkami ďalších krajín napísala riaditeľovi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hansovi Klugemu, aby zvolal naliehavé zasadanie WHO v súvislosti s následkami ruskej vojenskej invázie na oblasť zdravia a zdravotníctva. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá o liste informovala v piatok.



Dokument, ktorý tento týždeň zaslala ukrajinská diplomatická misia v Ženeve, kde WHO sídli, podpísali predstavitelia približne 38 ďalších európskych členských krajín organizácie vrátane Francúzska, Nemecka a Británie.



V liste Klugeho vyzývajú, aby "nie neskôr než 9. mája" zvolal schôdzku v súvislosti s útokmi na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine, prerušenou očkovacou kampaňou a obavami z hrozieb rádiologických alebo chemických udalostí, píše Reuters.



V liste sa tiež navrhuje, aby sa generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tejto problematike venoval aj na májovom Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA), kde by malo 194 členských štátov rozhodovať o kľúčových reformách pri príprave na budúce pandémie.



WHO sa k záležitosti doposiaľ bezprostredne nevyjadrila. Agentúra Reuters požiadala o reakciu aj Rusko, ktoré je jedným z 53 členov európskeho regiónu WHO.



Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala približne 177 útokov na zdravotnícke zariadenia a infraštruktúru na Ukrajine, čo malo za následok 73 úmrtí od začiatku ruskej vojenskej operácie (24. februára). Zodpovednosť za ne doposiaľ nebola nikomu pripísaná, píše Reuters.



"Tieto útoky pripravujú ľudí o naliehavo potrebnú starostlivosť, ohrozujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a podkopávajú systém zdravotníctva," uviedla WHO v správe o Ukrajine vo štvrtok.



V rovnakej správe organizácia dodala, že systém zdravotníctva skolaboval na východe Ukrajiny, ktorý je najviac postihnutý ťažkými bojmi. Takmer všetky kliniky a nemocnice v Luhanskej oblasti boli poškodené alebo zničené, cituje zo správy Reuters.