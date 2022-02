Ukrajina žiada o naliehavé zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel/Kyjev 21. februára (TASR) - Ukrajina v pondelok požiadala o naliehavé zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN s cieľom riešiť hrozbu ruskej invázie. Vo svojej žiadosti sa Kyjev odvolal na bezpečnostné záruky, ktoré Ukrajina dostala výmenou za to, že sa v roku 1994 vzdala svojho jadrového arzenálu.Dohoda, ktorú vtedy podpísali Rusko, Spojené štáty americké a Británia, mala byť pre Ukrajinu zárukou, že jejbude rešpektovaná výmenou za jej rozhodnutie presunúť všetky svoje jadrové zbrane do Ruska.Keď sa Sovietsky zväz v roku 1991 formálne rozpadol, nezávislá Ukrajinská republika zdedila tretí najväčší jadrový arzenál na svete.Šéf ukrajinskej diplomacie Kuleba vo svojom tvíte, zverejnenom v pondelok, vysvetlil, že. Dodal, že Bezpečnostná rada OSN musí riešiťAgentúra AFP pripomenula, že v článku 6 dohody z roku 1994 sa uvádza, že Moskva, Washington a Londýn, ktorá ohrozí bezpečnosť Ukrajiny.Za takúto situáciu Západ i samotná Ukrajina považujú sústreďovanie ruských jednotiek v blízkosti hraníc Ruska s Ukrajinou, ako aj spoločné vojenské cvičenie s Bieloruskom, ktoré sa konalo a pokračuje v blízkosti bielorusko-ukrajinskej hranice.Dmytro Kuleba okrem toho v Bruseli navrhol nový formát rokovaní o eskalácii v Donbase, a to za účasti piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN - Británia, Čína, Rusko, USA, Francúzsko, ako aj Ukrajiny, Nemecka a Turecka.Tento návrh zaznel počas jeho prejavu v Bruseli, informovalo v pondelok tlačové oddelenie ministerstva zahraničných vecí.Kuleba považuje navrhnutý formát za najoptimálnejší na vedenie diskusie o deeskalácii a vytvorení nových bezpečnostných záruk.Zdôraznil, žea dodal, žeKuleba dodal, že z Bruselu odcestuje do Washingtonu, aby pokračoval v diplomatickom úsilí, ktorého cieľom je