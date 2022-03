Ukrajina žiada o pomoc pri zabezpečení svojich jadrových elektrární

Na snímke kryt betónového sarkofágu reaktora jadrovej elektrárne v ukrajinskom meste Černobyľ 15. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Viedeň 2. marca (TASR) - Ukrajina požiadala Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) o pomoc pri zabezpečení svojich jadrových elektrární, pretože invázia Ruska zosilňuje obavy z možnej jadrovej nehody. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi oznámil, že Kyjev sa obrátil na jeho dozornú agentúru OSN so žiadosťou, ale neuviedol podrobnosti o tom, pomoc akého druhu by mohla poskytnúť.Grossi v stredu tiež informoval, že ruské sily prevzali kontrolu nad jadrovou elektrárňou v juhovýchodnom ukrajinskom meste Záporožie, ktorá je najväčšou zo štyroch jadrových elektrární na Ukrajine, a citoval pritom list, ktorí mu poslali ruskí diplomati.Obavy o bezpečnosť ukrajinských jadrových elektrární narastajú od 24. februára, keď Moskva spustila so znepokojením očakávaný útok na svojho suseda. Ukrajina má v prevádzke 15 jadrových reaktorov v štyroch jadrových elektrárňach.Grossi zopakoval varovanie, že existuje riziko vážneho jadrového nešťastia, keďže po celej Ukrajine pokračujú boje. "," doplnil.Zatiaľ boli v dôsledku vojny hlásené škody na dvoch skladoch jadrového odpadu, ale nie sú žiadne náznaky o úniku radiácie.Ruské jednotky minulý týždeň obsadili zatvorenú jadrovú elektráreň v Černobyli. Na mieste obrovskej jadrovej katastrofy z roku 1986 zaznamenali zvýšené hodnoty radiácie po tom, čo tam vojenské vozidlá rozvírili rádioaktívny prach usadený v pôde.Podľa poradcu ukrajinského ministerstva vnútra Antona Heraščenka sa ruské sily pokúšajú dobyť aj Juhoukrajinskú jadrovú elektráreň v blízkosti mesta Južnoukrajinsk, približne 350 kilometrov západne od Záporožia. Bolo vidieť niekoľko vrtuľníkov letiacich tým smerom.Moskva a Kyjev uviedli, že Záporožská jadrová elektráreň a ostatné jadrové elektrárne sú v normálnej prevádzke.Grossi zdôraznil, že na to, aby jadrové elektrárne fungovali bezpečne, treba zaistiť aj bezpečie ich zamestnancov. Preto nesmie byť na pracovníkov vyvíjaný žiadny tlak za žiadnych okolností, upozornil generálny riaditeľ MAAE so sídlom vo Viedni.