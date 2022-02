Ukrajina žiada o protivzdušnú ochranu a tvrdé sankcie voči Bielorusku

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajina vyzvala lídrov a členské štáty EÚ, aby jej urýchlene poskytli systémy protivzdušnej obrany a protiraketové systémy a aby použili "všetky prostriedky" na rušenie ruských družicových signálov. Kyjev zároveň žiada, aby Únia zaviedla "najtvrdšie možné reštriktívne opatrenia voči Bielorusku, ktoré priamo podporilo" inváziu na Ukrajinu.



Ukrajina to uvádza v zozname požiadaviek, ktorý tesne pred mimoriadnym summitom EÚ zaslali ukrajinskí diplomati v Bruseli európskym lídrom. Cituje z neho denník The Guardian, ktorému sa doň podarilo nahliadnuť.



Kyjev žiada napríklad tiež o to, aby EÚ ukončila licencie na softvéry pre vojenské a civilné zariadenia v Rusku a Bielorusku. Apeluje, aby zároveň blokovala alebo rušila ruské satelitné navigačné systémy vo oblasti na Čiernym a Azovským morom.



Obzvlášť pritom apeluje, aby EÚ využila všetky prostriedky na zablokovanie ruského družicového navigačného systému GLONASS nad Čiernym morom, Azovským morom a vzdušným priestorom Ukrajiny.



Okrem výzvy, aby EÚ ukončila "bežné obchodovanie" s Ruskom, chce Kyjev tiež, aby aktivovala mechanizmus civilnej ochrany EÚ, a teda poskytla núdzovú pomoc pre Ukrajincov.