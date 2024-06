Ukrajina žiada o väčšiu slobodu pri zasahovaní cieľov v Rusku

Kyjev 3. júna (TASR) - Kyjev bude naliehať na svojich spojencov, aby poskytli ukrajinskej armáde viac slobody pri zasahovaní vojenských cieľov v Rusku západnými zbraňami. Uviedol to v pondelok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Spojené štáty minulý týždeň za istých podmienok povolili Ukrajine zasahovať niektoré vojenské ciele v Rusku americkými zbraňami v rámci úsilia odraziť ruskú ofenzívu v Charkovskej oblasti.



"Nie je to 100-percentné povolenie. Sú s ním spojené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať," povedal Kuleba na tlačovej konferencii s estónskym ministrom zahraničných vecí Margusom Tsahknom. "Budeme pokračovať v spolupráci s našimi spojencami na rozšírení rozsahu uplatňovania" súhlasu používať západné zbrane na útoky proti cieľom na území Ruska, dodal.



Táto záležitosť rozdelila partnerov Ukrajiny. Niektorí sa zdráhajú dať Ukrajine takéto povolenie pre obavy, že by ich to mohlo priblížiť k priamemu konfliktu s Ruskom.



Šéf ukrajinskej diplomacie tiež uviedol, že Rusko sa rôznymi spôsobmi snaží odradiť krajiny od účasti na mierovom summite o Ukrajine vo Švajčiarsku. Podľa jeho slov sa Moskva verejne snaží summit zdiskreditovať a vyzýva štáty, ktoré sa na konferenciu chystajú, aby na ňu vyslali zástupcov na nízkej úrovni.



"Tieto pokusy o narušenie summitu sú systematické a majú nebývalý rozsah, čo opäť potvrdzuje, že robíme všetko správne," povedal Kuleba. Dodal, že Moskva svoje snahy zameriava na ázijské, africké a juhoamerické krajiny.



Mierový summit o Ukrajine bude hostiť Švajčiarsko na žiadosť ukrajinského prezidenta 15. a 16. júna v hotelovom komplexe Bürgenstock na brehu Vierwaldstattského jazera. Účasť potvrdilo približne 100 krajín a organizácií. Rusko naň nebolo pozvané.



Kremeľ mierový summit viackrát označil za zbytočný a vzhľadom na neúčasť Ruska odsúdený na neúspech.