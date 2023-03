Ukrajina žiada od Západu vydávanie osôb podozrivých z korupcie

Kyjev 30. marca (TASR) - Západní spojenci môžu Kyjevu pomôcť v boji proti korupcii a úplatkárstvu tým, že budú vydávať ľudí, voči ktorým je vedené vyšetrovanie. V stredu to uviedol hlavný ukrajinský protikorupčný prokurátor Oleksandr Klymenko, informovala agentúra Reuters.



Klymenko, ktorý je šéfom špecializovanej protikorupčnej prokuratúry, v rozhovore pre Reuters uviedol, že väčšina štátov, od ktorých Kyjev žiadal, aby vydali osoby podozrivé z korupcie, tak odmietla urobiť. Ako priblížil, v 90 percentách vyšetrovaných prípadov sa podozriví nachádzajú v zahraničí a proces ich extradície je komplikovaný.



Takéto prípady sa podľa neho aktuálne riešia v Rakúsku Španielsku či v Británii.



Prokurátor zdôraznil, že zjednodušenie vydávania podozrivých má kľúčový význam pre snahy Kyjeva o vykorenenie korupcie. Európska komisia týmto úsilím podmieňuje začatie rokovaní o členstve krajiny v EÚ.



Ukrajinské úrady však podľa neho nemôžu mnohé korupčné kauzy dostatočne efektívne vyšetrovať, keď sa podozriví nachádzajú v cudzine a nie je možné dostať ich naspäť do vlasti.



Ako uviedol, jednotlivé krajiny odmietajú extradíciu podozrivých osôb na Ukrajinu pre obavy o ich bezpečnosť vzhľadom na pokračujúcu ruskú inváziu, pričom poukazujú aj na podmienky v ukrajinských väzobných zariadeniach. Kyjev však podľa Klymenka ručí za bezpečnosť zadržiavaných.



Prokurátor, ktorý do súčasnej funkcie nastúpil v júli 2022, povedal, že jeho prioritou je vykoreniť systémovú korupciu. Podľa indexu vnímania korupcie (CPI) mimovládnej organizácie Transparency International sa Ukrajina umiestnila na 116. mieste zo 180 sledovaných krajín sveta.