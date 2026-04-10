Ukrajina žiada opätovné sprísnenie sankcií na ruskú ropu
Autor TASR
Kyjev 10. apríla (TASR) – Po dohode o prímerí medzi USA a Iránom, ktorá by mala znovu otvoriť Hormuzský prieliv – kľúčovú námornú trasu pre dodávky energonosičov – sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasadzuje za opätovné uvalenie sankcií na Rusko.
Ako pripomenula agentúra AFP, Spojené štáty v marci uvoľnili niektoré sankcie týkajúce sa ruskej ropy, aby tak riešili prudký nárast cien energií spôsobený vojnou na Blízkom východe. Kyjev a jeho spojenci varovali, že tento krok by mohol Rusku pomôcť financovať jeho vojnu proti Ukrajine.
Kremeľ toto rozhodnutie privítal a vyzval Spojené štáty, aby v uvoľňovaní sankcií išli ešte ďalej.
AFP vo svojej správe uvádza, že celkový rast cien ropy od začiatku vojny na Blízkom východe pomohol Rusku doplniť príjmy štátneho rozpočtu, ktoré sa vyčerpali po viac než štyroch rokoch vojny proti Ukrajine a medzinárodných sankcií.
Vo vyhlásení zverejnenom v piatok Zelenskyj uviedol, že očakáva, že po začatí prímeria v konflikte na Blízkom východe a v Perzskom zálive budú sankcie na ruskú ropu „opäť plne zavedené tak, ako boli predtým“.
Zelenskyj zároveň potvrdil, že partneri požiadali Ukrajinu, aby v súvislosti s rastom cien vyvolaným vojnou s Iránom zastavila útoky na ruské ropné zariadenia. Ukrajinský prezident spresnil, že takáto žiadosť zaznela na „rôznych úrovniach, od politického až po vojenské vedenie“.
Ukrajina aj Rusko od začiatku invázie vo februári 2022 útočia na energetické zariadenia na území druhého štátu. Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila odvetné útoky na ruskú infraštruktúru vrátane rafinérií, ropných skladov a prístavov a opakovane zasiahla veľké pobaltské prístavy Usť-Luga a Primorsk.
Obe strany sa najnovšie dohodli na prímerí počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov; začne sa v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a malo by trvať 32 hodín.
