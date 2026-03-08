< sekcia Zahraničie
Ukrajina žiada organizátorov Benátskeho bienále, aby vylúčili Rusko
Organizátori podujatia v stredu oznámili, že Rusku umožnia účasť na tohtoročnej výstave, ktorá potrvá od 9. mája do 22. novembra.
Autor TASR
Kyjev 8. marca (TASR) - Ukrajina v nedeľu vyzvala Benátske bienále, aby vylúčilo Rusko z tohto prestížneho umeleckého podujatia. Stalo sa tak po tom, ako organizátori oznámili, že sa na ňom môže Rusko opäť zúčastniť; po prvýkrát od svojej plnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.
„Vyzývame organizátorov Benátskeho bienále, aby prehodnotili svoje rozhodnutie umožniť návrat Ruskej federácie a aby si zachovali zásadný postoj, ktorý preukázali v rokoch 2022-2024,“ uviedli vo vyhlásení ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a ukrajinská ministerka kultúry Teťjana Berežná.
Organizátori podujatia v stredu oznámili, že Rusku umožnia účasť na tohtoročnej výstave, ktorá potrvá od 9. mája do 22. novembra. „La Biennale di Venezia je otvorená inštitúcia a odmieta akúkoľvek formu vylúčenia alebo cenzúry kultúry a umenia,“ uviedli organizátori vo vyhlásení.
Ich rozhodnutie vyvolalo kritiku, okrem iného aj zo strany vlády talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys označil tento krok za „odporný“. Podľa talianskeho rezortu kultúry bolo rozhodnutie vykonané „úplne nezávisle nadáciou bienále, napriek nesúhlasu vlády“.
Benátske bienále je medzinárodná kultúrna organizácia založená v roku 1895, ktorá organizuje významné kultúrne festivaly a striedavo každý druhý rok usporadúva svoju vlajkovú loď – výstavu umenia a výstavu architektúry.
