Ukrajina žiada OSN a Červený kríž o prešetrenie popráv zajatcov

Londýn/Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajinský ľudskoprávny ombudsman Dmytro Lubinec sa obrátil na OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) so žiadosťou o prešetrenie ďalšej správy o popravách ukrajinských vojnových zajatcov. V nedeľu o tom informovala britská stanica BBC, uvádza TASR.



Podľa ukrajinského projektu DeepState ruská armáda 10. októbra zastrelila deväť ukrajinských vojakov, ktorí boli zajatí v Kurskej oblasti na západe Ruskej federácie. Podľa analytikov k tomu došlo v okolí obce Zeľonyj Šľach, kam v ten istý deň prenikli ruské jednotky, ktoré sa snažia ukončiť okupáciu ruského pohraničia ukrajinskou armádou. Tá podnikla ofenzívu do Kurskej oblasti ešte začiatkom augusta.



Lubinec vo svojom podaní tvrdí, že činy, akých sa dopustili ruskí vojaci na ukrajinských zajatcoch, sú zjavným porušením Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Apeloval, že tieto činy nesmú zostať nepotrestané a "nepriateľ (za ne) musí niesť plnú zodpovednosť".



Ruská strana sa zatiaľ k obvineniam z vraždy vojnových zajatcov v Kurskej oblasti nevyjadrila.



Rozhlasová stanica Deutsche Welle informovala, že zastrelení vojaci ukrajinských ozbrojených síl boli operátormi bezpilotných lietadiel, ktorí v okolí obce Zeľonyj Šľach zaujali pozície v presvedčení, že sú "v relatívnom tyle". Boli však nútení vstúpiť do boja s ruskými vojakmi. Keď Ukrajincom došla munícia, vzdali sa a ich ruskí protivníci ich potom zastrelili.



Citovaný projekt DeepState na podporu svojich tvrdení zverejnil aj leteckú fotografiu údajne zobrazujúcu telá ukrajinských vojakov, ktorí ležia, vyzlečení do spodkov, tvárou k zemi.



Začiatkom septembra americká spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na ukrajinského generálneho prokurátora Andrija Kostina uviedla, že Ukrajina vyšetruje 28 možných prípadov popráv vojnových zajatcov, pri ktorých zomrelo celkovo 62 ľudí.



Kostin v rozhovore pre CNN toto údajné zabíjanie označil za vojnové zločiny a súčasť plánovanej politiky Kremľa. Poznamenal, že mimosúdne zabitie vojnového zajatca, ktorý dáva najavo, že sa vzdáva a je bez zbrane, je porušením pravidiel vedenia vojny.