Kyjev žiada OSN o demilitarizovanú zónu okolo elektrárne v Černobyle

Kyjev 28. marca (TASR) - Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková obvinila Rusko z nezodpovedných a potenciálne nebezpečných činov v okolí odstavenej jadrovej elektrárne v Černobyle. Informovala o tom v pondelok stanica BBC s tým, že Vereščuková obvinila ruské sily, že bránia ukrajinským hasičom pri likvidácii lesných požiarov, ktoré vypukli v tzv. vylúčenej zóne okolo černobyľskej elektrárne.



Podľa Vereščukovej vyjadrenia na sieti Telegram majú tieto požiare značný rozsah a môžu mať veľmi vážne následky. "Preto žiadame, aby Bezpečnostná rada OSN prijala okamžité opatrenia na demilitarizáciu černobyľskej zóny," pokračovala Vereščuková.



Vereščuková obvinila Rusko z "militarizácie" lokality a z prepravy starých a zle udržiavaných zbraní do blízkosti elektrárne, čo by podľa nej mohlo poškodiť ochranný kryt okolo jej zničeného štvrtého reaktora.



"V kontexte jadrovej bezpečnosti predstavujú nezodpovedné a neprofesionálne činy ruských vojakov veľmi vážnu hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre stovky miliónov Európanov," upozornila Vereščuková.



BBC nebola schopná tieto jej tvrdenia overiť z nezávislých zdrojov.



Černobyľská atómová elektráreň bola v roku 1986 miestom najzávažnejšej jadrovej havárie v dejinách. Výbuch v nej spôsobil rozptýlenie rádioaktívneho mraku nad Európou. Ruské jednotky ju obsadili v prvý deň svojej invázie na Ukrajinu - 24. februára, informovala BBC.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v nedeľu uviedla, že bezpečnostná situácia v ukrajinských jadrových elektrárňach zostáva nezmenená.



Minulý týždeň MAAE informovala, že lesné požiare v okolí Černobyľu nepredstavujú veľké rádiologické riziko.



MAAE nateraz nie je schopná obnoviť komunikáciu so systémami nainštalovanými na monitorovanie jadrového materiálu a aktivít v jadrových elektrárňach v Černobyli a Záporoží. K prerušeniu prenosu dát došlo po tom, ako oba objekty obsadili ruskí vojaci.