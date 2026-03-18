Streda 18. marec 2026
Ukrajina žiada prepustenie občanov zadržaných v Indii

Ilustračná foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Naí Dillí 18. marca (TASR) – Ukrajina požiadala Indiu o prepustenie svojich šiestich občanov, ktorých v krajine zadržali pre obvinenia z nelegálneho vstupu do vyhradenej zóny a prekročenie hranice s Mjanmarskom, kde údajne cvičili etnické skupiny v boji proti vládnucej junte pomocou dronov. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters, píše TASR.

Indické úrady zadržali šiestich Ukrajincov a jedného občana USA v noci na sobotu na troch rôznych letiskách. Sudca v pondelok rozhodol, že zostanú vo väzbe do pojednávania 27. mája.

Podľa súdneho príkazu sú obvinení, že cestovali do štátu Mizorám na severovýchode Indie bez povolenia potrebného pre cudzincov a vstúpili odtiaľ do Mjanmarska, kde poskytovali výcvik ozbrojeným skupinám bojujúcim proti tamojšej vojenskej vláde. Ďalšie obvinenie sa týka nelegálneho dovozu veľkého množstva dronov z Európy do Mjanmarska cez Indiu.

Prípad má na starosti Národný vyšetrovací úrad, ktorý je hlavným protiteroristickým orgánom Indie. Zadržaní sú podozriví aj z toho, že zakázaným indickým povstaleckým skupinám dodávali zbrane.

Indické úrady poznamenali, že militantné skupiny, ktoré sa uchýlili do Mjanmarska a bojovali v tamojšej občianskej vojne, sa v roku 2024 vrátili do Indie a zapojili do krvavého etnického konfliktu na severovýchode krajiny.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení v utorok večer uviedlo, že o účasti dotknutých ukrajinských občanov na nelegálnych aktivitách v Indii alebo Mjanmarsku nie sú žiadne dôkazy. Doplnilo, že veľvyslanec Ukrajiny odovzdal Naí Dillí protestnú nótu požadujúcu okamžité prepustenie ukrajinských občanov.

Hovorca amerického veľvyslanectva povedal, že o situácii vedia, ale z dôvodu ochrany súkromia sa k prípadom jednotlivých občanov USA nemôžu vyjadriť.
