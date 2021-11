D. Kuleba: Lepšie je konať teraz, a nie až neskôr

Kyjev 29. novembra (TASR) - Ukrajina v pondelok vyzvala svojich spojencov, aby urýchlene podnikli kroky, ktoré by zabránili hroziacej invázii zo strany Moskvy. Podľa Kyjeva môže Rusko kedykoľvek spustiť vojenskú operáciu voči Ukrajine, informovala agentúra AFP.



"Lepšie je konať teraz, a nie až neskôr," uviedol na brífingu pre zahraničné médiá ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. "To, čo vidíme, je veľmi vážne. Rusko vyslalo početné vojenské sily do regiónov blízko ukrajinskej štátnej hranice," povedal.



Šéf ukrajinskej diplomacie uviedol, že Moskva zhromaždila v okolí hraníc Ukrajiny 115.000 vojakov, a to na Krymskom polostrove, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, a v blízkosti dvoch východoukrajinských regiónov ovládaných proruskými separatistami.



Dodal, že Rusko v pohraničných oblastiach rozmiestnilo okrem vojakov aj tanky, delostrelectvo, prostriedky na vedenie elektronickej vojny a tiež letectvo a vojnové loďstvo.



"Ak sa Rusko rozhodne podniknúť vojenskú operáciu, može sa tak stať doslova v okamihu," varoval Kuleba. Zdôraznil však, že Ukrajina, ktorej armáda je od roku 2014, keď sa začal konflikt v Donbase, "neporovnateľne silnejšia" a bude prípadnej ruskej invázii vzdorovať.



Obavy zo zhromažďovania ruskej vojenskej techniky a vojakov pri hraniciach s Ukrajinou už vyjadrili Spojené štáty, Severoatlantická aliancia i Európska únia. Moskva akékoľvek plány na napadnutie Ukrajiny popiera a obviňuje Kyjev z provokácií. Vinu za vyhrocovanie napätia v regióne pripisuje aj Washingtonu.