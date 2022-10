Ukrajina žiada zákaz ruskej televízie RT za podnecovanie genocídy

Moskva 24. októbra (TASR) - Ukrajina označila ruskú štátom kontrolovanú televíznu stanicu RT za podnecovateľa genocídy a vyzvala na jej zákaz na celom svete. Stalo sa tak po tom, ako jeden z moderátorov RT povedal, že ukrajinské deti, ktoré vnímajú Rusov ako okupantov, by mali byť utopené v rieke Tysyn. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry Reuters.



Britská stanica BBC vysvetlila, ide o rieku spomínanú v smútočnej ľudovej piesni zo Zakarpatskej oblasti. Do širokého povedomia sa dostala počas rekviem za mŕtvych účastníkov tzv. euromajdanu v roku 2014.



Šéfredaktorka RT Margarita Simoňjanová uviedla, že autora výroku - moderátora Antona Krasovského pre jeho "nechutné" komentáre suspendovala. Dodala, že nikto v RT nezdieľa jeho názory.



Krasovskij je provojnový komentátor ruskej televízie RT, na ktorého Európska únia uvalila sankcie.



Svojím výrokom reagoval na rozprávanie ruského autora literatúry zo žánru science fiction Sergeja Lukianenka, ktorý si spomínal, ako mu deti pri jeho prvej návšteve Ukrajiny v 80. rokoch minulého storočia povedali, že by žili lepšie, keby ich krajinu neokupovala Moskva.



"Mali sa utopiť v Tysyne," odpovedal Krasovskij. "Len utopte tie deti, utopte ich," vyzval. Navrhol aj "strčiť ich do chatrčí a upáliť", uviedol Reuters.



V krátkom úryvku z rozhovoru na sociálnych sieťach sa Krasovskij tiež zasmial nad správami, že ruskí vojaci počas invázie znásilnili staršie Ukrajinky.



V reakcii na tento úryvok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu na Twitteri uviedol, že štáty, ktoré ešte stále nezakázali RT, by si uvedený rozhovor mali pozrieť.



"Agresívne podnecovanie ku genocíde (tohto človeka za to postavíme pred súd), ktoré nemá nič spoločné so slobodou slova. Zakážte RT na celom svete," komentoval Kuleba.



Reuters pripomenul, že ruská štátna televízia RT je považovaná za kontrolovanú Kremľom a je podporovateľom ruskej invázie na Ukrajinu.



Jej moderátori bežne odmietajú správy o ruských vojnových zločinoch a mnohí využívajú vysielací čas na to, aby vyzývali prezidenta Vladimira Putina na ešte agresívnejší prístup k invázii.



Kremeľ popiera, že by jeho sily páchali na Ukrajine vojnové zločiny napriek početným správam svedčiacim o opaku.



Vo vyhlásení na webovej stránke RT Simoňjanová dodala: "Deťom Ukrajiny, ako aj deťom Donbasu a všetkým ostatným deťom želám, aby sa to všetko čo najskôr skončilo a aby mohli opäť žiť a učiť sa v mieri - v jazyku, ktorý považujú za svoj rodný."