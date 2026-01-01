< sekcia Zahraničie
Ukrajina zinscenovala smrť veliteľa Ruského dobrovoľníckeho zboru
Kapustin, známy aj ako Denis Nikitin, sa vo štvrtok objavil na brífingu prostredníctvom videohovoru so šéfom HUR Kyrylom Budanovom, ktorý mu zablahoželal k „návratu do života“.
Autor TASR
Kyjev 1. januára (TASR) - Ukrajina predstierala smrť veliteľa a zakladateľa Ruského dobrovoľníckeho zboru Denisa Kapustina, bojujúceho na strane Ukrajiny. Ukrajinská vojenská rozviedka HUR vo štvrtok uviedla, že dôvodom na zinscenovanie smrti Kapustina bolo zabrániť jeho zabitiu, ktoré údajne nariadili ruské špeciálne jednotky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruský dobrovoľnícky zbor v sobotu vo vyhlásení oznámil smrť svojho veliteľa Kapustina a uviedol, že podľa predbežných údajov zahynul pri dronovom útoku.
Avšak Kapustin, známy aj ako Denis Nikitin, sa vo štvrtok objavil na brífingu prostredníctvom videohovoru so šéfom HUR Kyrylom Budanovom, ktorý mu zablahoželal k „návratu do života“.
HUR vo svojom vyhlásení uviedla, že zabitie Kapustina „nariadili špeciálne služby agresorského štátu Rusko, ktoré na vykonanie zločinu vyčlenili pol milióna dolárov“. Špeciálnou operáciou sa podarilo zachrániť jeho život a identifikovať „osnovateľov v rámci ruských špeciálnych služieb a vykonávateľov“.
Kapustin „vyjadril svoju pripravenosť pokračovať vo vykonávaní bojových a špeciálnych úloh ako veliteľ jednotky,“ dodala HUR.
Organizácia pre ľudské práva Anti-Defamation League v roku 2019 označila Kapustina za „nemeckého neonacistického zápasníka MMA“. Podľa webu The Moscow Times sa Kapustin v roku 2017 presťahoval do Kyjeva a po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 založil Ruský dobrovoľnícky zbor.
Ruská federácia označila Kapustina za teroristu.
AFP pripomína, že na Ukrajine nejde o prvý prípad zinscenovania smrti. V roku 2018 ukrajinské médiá a následne aj úrady oznámili, že ruský novinár Arkadij Babčenko bol neznámym páchateľom postrelený na schodišti svojho bytového domu v Kyjeve a že zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice. O deň neskôr však vtedajší riaditeľ ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyľ Hrycak uviedol, že Babčenkova smrť bola fingovaná a bola súčasťou špeciálnej operácie ukrajinských bezpečnostných zložiek, ktorej cieľom bolo predísť údajne pripravovanej novinárovej vražde. Na brífingu, kde to Hrycak oznámil, sa zúčastnil aj samotný Babčenko.
Falošná správa o Babčenkovej smrti podľa vedenia SBU pomohla ukrajinským bezpečnostným zložkám dolapiť organizátora pripravovanej vraždy novinára.
