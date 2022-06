Ukrajina získala späť telá bojovníkov z oceliarní v Mariupole

Kyjev 6. júna (TASR) - Rusko začalo Kyjevu vracať telá ukrajinských bojovníkov zabitých v oceliarňach Azovstaľ v zničenom meste Mariupol, ktoré sa stali symbolom posledného odporu Ukrajincov proti invázii Moskvy. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Desiatky tiel bojovníkov, nájdených v zbombardovaných, zruinovaných oceliarňach, ktoré majú teraz pod kontrolou Rusi, boli prevezené do ukrajinskej metropoly Kyjev. Tam prebieha testovanie DNA na zisťovanie totožnosti pozostatkov. Oznámil to Maksym Žorin, vojenský veliteľ a bývalý vodca pluku Azov, ktorého bojovníci patrili tiež k obrancom oceliarní.



Pluk Azov spolu s ďalšími jednotkami ukrajinských síl bránili obrovské oceliarne takmer tri mesiace, potom na príkaz velenia ukrajinskej armády zložili zbrane.



Nie je jasné, koľko tiel mohlo zostať v oceliarňach, ktoré boli obkľúčené ruskými silami a nemilosrdne ostreľované a bombardované zo vzduchu aj z mora.



Bojovníci zabarikádovaní v oceliarňach však svojou výdržou frustrovali Kremeľ, lebo nedosahoval svoj cieľ dobyť Mariupol a ruské sily boli viazané na toto strategické prístavné mesto. Ukrajinských obrancov vyzdvihol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ako hrdinov.



Poslední ukrajinskí obrancovia Azovstaľu, čo bolo vyše 2400 bojovníkov, sa nakoniec vzdali a opustili oceliarne v máji. Vyšli von bez zbraní a niesli svojich zranených druhov. Dostali sa do zajatia ruských síl a ich osud je neistý.



Odnesenie a odovzdanie pozostatkov bojovníkov z trosiek Azovstaľu ukrajinská vláda neoznámila. Pozostalí po vojakoch zabitých v oceliarňach však o celom procese porozprávali agentúre AP.



Ukrajinské ministerstvo pre opätovné začlenenie okupovaných území v sobotu oznámilo prvú oficiálne potvrdenú výmenu tiel vojakov od začiatku vojny. Ministerstvo dodalo, že obe strany si vymenili celkovo 320 tiel, každá dostala naspäť 160 pozostatkov.



Výmena sa uskutočnila vo štvrtok na frontovej línii v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Časti tejto oblasti ovládajú Rusi, rovnako ako Mariupol, ležiaci v Doneckej oblasti ďalej na východ.



Ministerstvo však vo vyhlásení nespresnilo, odkiaľ vymenené telá pochádzali, a nezmienilo sa ani o Azovstali. Ruská strana sa k tejto výmene nevyjadrila.



Žorin, bývalý vodca pluku Azov a teraz jeden z veliteľov vojenskej jednotky pôsobiacej v Kyjeve, potvrdil, že pozostatky nájdené v Azovstali boli medzi tými vymenenými.



Brat bojovníka z pluku Azov, ktorý je pokladaný za nezvestného a zrejme je mŕtvy, pre AP povedal, že najmenej dve nákladné vozidlá s telami z Azovstaľu dorazili do vojenskej nemocnice v Kyjeve na identifikáciu. Viačeslav Drofa uviedol, že pozostatky jeho staršieho brata Dmitrija Lisena sa zatiaľ medzi nájdenými nenachádzajú.



Telá vyniesli z oceliarní minulý týždeň a niektoré boli hrozne spálené, dodal Viačeslav.