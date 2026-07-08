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Ukrajina tvrdí, že zlepšila elektronický boj proti ruským raketám
Z ruského útočného dronu Šahíd/Geran získala ukrajinská protivzdušná obrana tiež 32-prvkovú anténu CRPA (s riadeným vyžarovacím diagramom) na ochranu pred systémami elektronického boja (EW).
Autor TASR
Kyjev 8. júla (TASR) - Ukrajinský inovatívny systém elektronického boja Lima už pomohol neutralizovať 61 ruských rakiet Kinžal. Protivzdušná obrana Ukrajiny získala zo zničeného ruského dronu tiež modernú 32-prvkovú anténu CRPA. Veliteľ jednotky Nočná hliadka s krycím menom Alchymista o tom informoval v rozhovore pre web Militarnyi, píše TASR.
Podľa Alchymistu systém Lima vznikol koncom roka 2022. K jeho prvému úspešnému nasadeniu došlo v marci 2023 a odvtedy sa stále zdokonaľuje. Využíva matematické a fyzikálne postupy na digitálne potlačenie rádiového signálu, ktoré kombinujú rušenie, falšovanie signálu a kybernetický útok na navigáciu rakety. Alchymista tvrdí, že navigáciu to naruší natoľko, že aj keď sa dostane mimo dosahu rušenia „z vysoko presnej rakety sa stane vysoko nepresná“.
„Väčšina zo 61 rakiet sa jednoducho rozpadla pod vplyvom elektronického boja,“ povedal v prípade rakiet Kinžal.
Podľa neho prvky systému Lima vysielajú falošné súradnice a ďalšie signály, ktoré „dezorientujú“ navigačný počítač rakety. Na základe dĺžky pôsobenia ho dokážu naviesť až na miesto, kde výbuch rakety nespôsobí škodu. Prípadne sa raketa pokúša o manévre, ktoré narušia jej konštrukciu a za letu sa rozpadne, čo prudko zníži aj rýchlosť trosiek, ktoré sú po dopade na zem minimálne poškodené. Špecialisti získali takto plne funkčnú elektroniku a hydrauliku ruských rakiet, ktorých súčiastky a konštrukcia boli dovtedy utajované.
„Podarilo sa nám aktivovať navigačný prijímač rakety a potvrdiť, že výpočty, ktoré sme zapracovali do projektu ‚Múr‘, sú presné,“ povedal Alchymista.
Z ruského útočného dronu Šahíd/Geran získala ukrajinská protivzdušná obrana tiež 32-prvkovú anténu CRPA (s riadeným vyžarovacím diagramom) na ochranu pred systémami elektronického boja (EW). Počet jej prvkov určuje, koľko zdrojov EW dokáže anténa súčasne blokovať.
Nový 32-prvkový model predstavila v máji čínska spoločnosť Harxon, ktorá ich podľa Alchymistu dodáva pre ruské kamikadze drony. Tieto antény neboli na ruských zbraňových systémoch doteraz zistené.
Podľa Alchymistu systém Lima vznikol koncom roka 2022. K jeho prvému úspešnému nasadeniu došlo v marci 2023 a odvtedy sa stále zdokonaľuje. Využíva matematické a fyzikálne postupy na digitálne potlačenie rádiového signálu, ktoré kombinujú rušenie, falšovanie signálu a kybernetický útok na navigáciu rakety. Alchymista tvrdí, že navigáciu to naruší natoľko, že aj keď sa dostane mimo dosahu rušenia „z vysoko presnej rakety sa stane vysoko nepresná“.
„Väčšina zo 61 rakiet sa jednoducho rozpadla pod vplyvom elektronického boja,“ povedal v prípade rakiet Kinžal.
Podľa neho prvky systému Lima vysielajú falošné súradnice a ďalšie signály, ktoré „dezorientujú“ navigačný počítač rakety. Na základe dĺžky pôsobenia ho dokážu naviesť až na miesto, kde výbuch rakety nespôsobí škodu. Prípadne sa raketa pokúša o manévre, ktoré narušia jej konštrukciu a za letu sa rozpadne, čo prudko zníži aj rýchlosť trosiek, ktoré sú po dopade na zem minimálne poškodené. Špecialisti získali takto plne funkčnú elektroniku a hydrauliku ruských rakiet, ktorých súčiastky a konštrukcia boli dovtedy utajované.
„Podarilo sa nám aktivovať navigačný prijímač rakety a potvrdiť, že výpočty, ktoré sme zapracovali do projektu ‚Múr‘, sú presné,“ povedal Alchymista.
Z ruského útočného dronu Šahíd/Geran získala ukrajinská protivzdušná obrana tiež 32-prvkovú anténu CRPA (s riadeným vyžarovacím diagramom) na ochranu pred systémami elektronického boja (EW). Počet jej prvkov určuje, koľko zdrojov EW dokáže anténa súčasne blokovať.
Nový 32-prvkový model predstavila v máji čínska spoločnosť Harxon, ktorá ich podľa Alchymistu dodáva pre ruské kamikadze drony. Tieto antény neboli na ruských zbraňových systémoch doteraz zistené.