Ukrajina zmarila pokus o vraždu aktivistu Serhija Sternenka

Kyjev 2. mája (TASR) - Ukrajina zamedzila pokusu o zavraždenie prominentného aktivistu, právnika a videoblogera Serhija Sternenka, uviedla vo štvrtok ukrajinská bezpečnostná služba SBU s tým, že zadržala jednu podozrivú osobu ženského pohlavia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



SBU na platforme Telegram dodala, že život Sternenka (30) už nie je v ohrození. Podľa mediálnych informácií utrpel údajne zranenia pri útoku strelnou zbraňou.



Aktivista sa k proeurópskemu hnutiu na Ukrajine pripojil počas rozsiahlych protivládnych protestov známych pod názvom Euromajdan v roku 2014 a viedol odeskú regionálnu pobočku hnutia tzv. Pravého sektora, ultranacionalistickej polovojenskej skupiny, ktorá vehementne odporovala Moskve. Prístavné mesto Odesa na pobreží Čierneho mora je domovom pre rozsiahlu rusky hovoriacu komunitu, pripomína AFP.



Sternenko, ktorý unikol viacerým útokom zo strany proruských aktivistov a z bezpečnostných dôvodov sa presťahoval do Kyjeva, pripísal najnovší pokus o svoju vraždu Rusku a na Telegram napísal, že Rusi „nevyhrajú“.



V roku 2014 bol Sternenko zapojený do násilných potýčok medzi protiruskými a proruskými demonštrantmi, ktoré vyústili do smrtiacej streľby so 48 obeťami na životoch. K potýčkam došlo po tom, čo Rusko v tom istom roku nelegálne anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a začalo podporovať separatistov bojujúcich proti Kyjevu na východe Ukrajiny, píše AFP.



Tieto udalosti sú často citované ruskými predstaviteľmi ako jeden z dôvodov vojenskej invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022.



Sternenko, ktorý sám seba označuje za dobrovoľníka, ktorý pomáha ukrajinskej armáde, má v súčasnosti kanál na portáli YouTube s dvoma miliónmi sledovateľov, kde zdieľa politické komentáre o ukrajinskej i svetovej politike.