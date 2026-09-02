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Ukrajina zmení systém varovania pred ruskými vzdušnými útokmi
Od minulého týždňa útočia na Kyjev a jeho okolie prúdové drony, ktoré vyvolávajú približne desať leteckých poplachov denne.
Autor TASR
Kyjev 2. septembra (TASR) - Ukrajina upraví systém varovania pred vzdušnými útokmi a zavedie dva stupne varovania podľa typu hrozby – červený a žltý, ktoré budú sprevádzané rôznymi zvukovými výstrahami. V stredu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý však nespresnil, kedy bude nový systém zavedený.
Agentúra AFP informovala, že Zelenskyj to uviedol po rokovaní s ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým, ktoré bolo venované diskusii o nových opatreniach v reakcii na meniacu sa taktiku ruských útokov na ukrajinské mestá.
Od minulého týždňa útočia na Kyjev a jeho okolie prúdové drony, ktoré vyvolávajú približne desať leteckých poplachov denne. Tie vážne narúšajú fungovanie firiem a komplikujú aj dopravu, keďže kyjevské metro počas poplachov nepremáva cez rieku Dneper, ktorá rozdeľuje mesto na dve časti.
„Systém varovania verejnosti pred existujúcimi hrozbami bude upravený,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X. Dodal, že po novom budú zavedené dva stupne varovania – žltý a červený.
„Žltý stupeň bude označovať útok dronov, zatiaľ čo červený stupeň bude predstavovať raketovú hrozbu vrátane hrozby balistických alebo rozsiahlych útokov,“ vysvetlil ukrajinský prezident. Dodal, že generálny štáb, ministerstvo obrany a vládne agentúry budú každý týždeň prehodnocovať podrobné ukazovatele hrozby zodpovedajúce žltému a červenému stupňu.
Na základe nových pravidiel sa v Kyjeve skráti čas platnosti zákazu vychádzania a počas žltého stupňa bude v plnej prevádzke aj zelená linka metra, ktorá má niekoľko nadzemných úsekov. Premávka na nich sa v súčasnosti počas poplachov zastavuje.
Zelenskyj uviedol, že tieto opatrenia reagujú na „meniacu sa taktiku Ruska“ a jeho využívanie dronov, ktorých cieľom je narúšať život civilistov v mestách a bežné ekonomické aktivity v celej krajine.
„Hlavným cieľom týchto zmien je poskytnúť ľuďom a podnikom na Ukrajine väčšiu predvídateľnosť a jasnejšie informácie o tom, ako reagovať v konkrétnej situácii,“ uviedol Zelenskyj. Dodal, že tiež nariadil pripraviť presnejšie geografické rozlíšenie poplachov, aby sa vyhlasovali a aby na ne ľudia reagovali len v oblastiach, kde skutočne hrozí nebezpečenstvo.
Odborníci a obyvatelia Kyjeva, v ktorom žijú približne tri milióny ľudí, v uplynulých týždňoch vyjadrovali nespokojnosť so súčasnými bezpečnostnými opatreniami. Označovali ich za neefektívne a žiadali pružnejší prístup, uviedla agentúra AFP. Dodala, že v stredu od rána zaznel v Kyjeve letecký poplach osemkrát.
Rovnaké opatrenia ako v metropole Zelenskyj odporučí zvážiť aj úradom v ďalších mestách, a to s ohľadom na skutočné bezpečnostné potreby obyvateľov a fungovanie firiem.
Agentúra AFP informovala, že Zelenskyj to uviedol po rokovaní s ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým, ktoré bolo venované diskusii o nových opatreniach v reakcii na meniacu sa taktiku ruských útokov na ukrajinské mestá.
Od minulého týždňa útočia na Kyjev a jeho okolie prúdové drony, ktoré vyvolávajú približne desať leteckých poplachov denne. Tie vážne narúšajú fungovanie firiem a komplikujú aj dopravu, keďže kyjevské metro počas poplachov nepremáva cez rieku Dneper, ktorá rozdeľuje mesto na dve časti.
„Systém varovania verejnosti pred existujúcimi hrozbami bude upravený,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X. Dodal, že po novom budú zavedené dva stupne varovania – žltý a červený.
„Žltý stupeň bude označovať útok dronov, zatiaľ čo červený stupeň bude predstavovať raketovú hrozbu vrátane hrozby balistických alebo rozsiahlych útokov,“ vysvetlil ukrajinský prezident. Dodal, že generálny štáb, ministerstvo obrany a vládne agentúry budú každý týždeň prehodnocovať podrobné ukazovatele hrozby zodpovedajúce žltému a červenému stupňu.
Na základe nových pravidiel sa v Kyjeve skráti čas platnosti zákazu vychádzania a počas žltého stupňa bude v plnej prevádzke aj zelená linka metra, ktorá má niekoľko nadzemných úsekov. Premávka na nich sa v súčasnosti počas poplachov zastavuje.
Zelenskyj uviedol, že tieto opatrenia reagujú na „meniacu sa taktiku Ruska“ a jeho využívanie dronov, ktorých cieľom je narúšať život civilistov v mestách a bežné ekonomické aktivity v celej krajine.
„Hlavným cieľom týchto zmien je poskytnúť ľuďom a podnikom na Ukrajine väčšiu predvídateľnosť a jasnejšie informácie o tom, ako reagovať v konkrétnej situácii,“ uviedol Zelenskyj. Dodal, že tiež nariadil pripraviť presnejšie geografické rozlíšenie poplachov, aby sa vyhlasovali a aby na ne ľudia reagovali len v oblastiach, kde skutočne hrozí nebezpečenstvo.
Odborníci a obyvatelia Kyjeva, v ktorom žijú približne tri milióny ľudí, v uplynulých týždňoch vyjadrovali nespokojnosť so súčasnými bezpečnostnými opatreniami. Označovali ich za neefektívne a žiadali pružnejší prístup, uviedla agentúra AFP. Dodala, že v stredu od rána zaznel v Kyjeve letecký poplach osemkrát.
Rovnaké opatrenia ako v metropole Zelenskyj odporučí zvážiť aj úradom v ďalších mestách, a to s ohľadom na skutočné bezpečnostné potreby obyvateľov a fungovanie firiem.