Ukrajina zmenila svoj postoj k hlasovaniu o Ujguroch v rade OSN

Ženeva 7. októbra (TASR) - Ukrajina v piatok naznačila, že zmenila postoj k hlasovaniu v Rade OSN pre ľudské práva, ktoré sa týkalo obvinení zo zlého zaobchádzania s čínskymi Ujgurmi. Rada vo štvrtok v pomere hlasov 19 ku 17 rozhodla, že o tejto otázke rokovať nebude, pričom Ukrajina sa zdržala hlasovania. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



O otvorenie rozpravy požiadali Spojené štáty a ich spojenci vrátane Británie, Kanady, Nórska, Islandu, Švédska či Litvy. Urobili tak po tom, čo bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová zverejnila správu o možných zločinoch proti ľudskosti, páchaných v čínskom regióne Sin-ťiang oči Ujgurom a ďalším moslimským menšinám.



Avšak po intenzívnom lobingu zo strany Pekingu hlasovala 47-členná rada v neprospech otvorenia rozpravy o tejto otázke. Jedenásť krajín - vrátane Mexika, Ukrajiny, Brazílie či Indie - sa hlasovania zdržalo.



Ukrajinská veľvyslankyňa pri OSN Jevgenija Filipenková však v piatok požiadala Radu o to, aby "záznam zo štvrtkového hlasovania odrážal postoj (Ukrajiny) v prospech prijatia predmetného rozhodnutia".



Argentínsky predseda Rady Frederico Villegas vzal zmenu ukrajinského postoja na vedomie, no informoval, "v súlade s platnými pravidlami zostane výsledok hlasovania taký, aký bol oznámený vo štvrtok".



Agentúra AFP pripomína, že aj keby bol hlas Ukrajiny pripočítaný do výsledku hlasovania, konečné rozhodnutie Rady OSN by to i tak nezmenilo.



Peking je obviňovaný z násilného zadržiavania viac ako milióna Ujgurov v tzv. prevýchovných táboroch. Tamojšie ženy tiež podľa aktivistov podstupujú násilnú sterilizáciu a príslušníkov menšín povolávajú na nútené práce. Čína takéto obvinenia popiera a dlhodobo tvrdí, že v Sin-ťiangu prevádzkuje len vzdelávacie strediská zamerané na boj proti extrémizmu.