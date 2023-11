Ukrajina znižuje poistné pre lode vstupujúce do jej prístavov

Kyjev 15. novembra (TASR) - Ukrajina znižuje poistné pre lode, ktoré vstupujú do jej prístavov v Čiernom mori, a to aj napriek pokračujúcej vojne s Ruskom. Krok prijatý v spolupráci s britskými zaisťovateľmi má podporiť vývoz obilia z Ukrajiny, uviedol v stredu ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ukrajinské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že na každú loď sa vzťahuje poistné krytie vojnových rizík vo výške 50 miliónov dolárov (46,62 milióna eur). Toto poistenie sa doplní o ďalších 50 miliónov USD v rámci poistenia ochrany a zodpovednosti za škodu pre každú plavbu na Ukrajinu. Za tieto sumy ručia ukrajinské štátne banky Ukreximbank a Ukrgasbank, pričom krytie poskytujú britské zaisťovne Marsh McLennan a Lloyd's of London. Na dohode sa podieľa aj nemecká DZ Bank.



Ukrajina, ktorá je jedným z najväčších svetových vývozcov obilia, má pre vojnu s Ruskom problémy s vývozom poľnohospodárskych komodít cez Čierne more. Rusko v júli stiahlo svoj prísľub bezpečnostných garancií pre ukrajinský vývoz obilia. Kyjev preto vytvoril vlastný lodný koridor do svojich čiernomorských prístavov. Odvtedy sa na riskantnú plavbu vydalo približne 100 lodí, vďaka čomu Ukrajina opäť vyviezla viac obilia. Minulý týždeň však ruské letectvo ostreľovalo nákladnú loď plávajúcu pod vlajkou Libérie, ktorá kotvila v prístave neďaleko Odesy. Zahynul ukrajinský pilot a traja filipínski námorníci boli zranení.



"Toto poistenie bude prínosom predovšetkým pre rozvojové krajiny, ktoré od Ukrajiny nakupujú veľa obilia, a pomôže Ukrajine aj pri jej budúcej obnove a rekonštrukcii," uviedol vo vyhlásení John Doyle, výkonný riaditeľ spoločnosti Marsh McLennan.



(1 EUR = 1,0724 USD)