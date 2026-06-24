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Ukrajina zostáva silná, odkázal Rusku pred summitom nemecký kancelár M
Dodal, že nemecká vláda „navrhuje, aby sme ako európski spojenci v NATO poskytli Kyjevu silný finančný záväzok".
Autor TASR
Berlín 24. júna (TASR) - Európski spojenci chcú na júlovom summite NATO v tureckej Ankare vyslať „silný signál podpory Ukrajine“, uviedol v stredu nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí s lídrami Francúzska, Británie, Talianska a Poľska v Berlíne. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a DPA.
„Odkaz pre Rusko znie: Ukrajina zostáva silná,“ uviedol Merz. Dodal, že nemecká vláda „navrhuje, aby sme ako európski spojenci v NATO poskytli Kyjevu silný finančný záväzok“. Zároveň zdôraznil, že „podpora Európy nepoľavuje“.
Summit NATO v Ankare sa uskutoční 7. a 8. júla. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová oznámili, že Európania na ňom potvrdia aj svoju pripravenosť na vojenskú misiu v Hormuzskom prielive. Obaja však objasnili, že pre tento krok musia byť splnené ešte niektoré podmienky. Spojené štáty a Irán sa okrem iného musia dohodnúť na implementácii rámcovej dohody, ktorá viedla k prímeriu.
Na stretnutí sa v stredu v Berlíne zúčastnili aj poľský premiér Donald Tusk a odchádzajúci britský premiér Keir Starmer. Merz ocenil odstupujúceho britského lídra za jeho „tímovú hru“. Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa k berlínskemu summitu lídrov krajín E5 pripojil na diaľku z Washingtonu, keďže sa ešte v priebehu stredajšieho večera má stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Hoci medzi piatimi hlavami štátov a vlád panuje vzhľadom na Trumpa a summit NATO pomerne jasná zhoda, v otázke Ukrajiny existujú isté nezhody, píše DPA. Taliansko a Poľsko nesú s nevôľou, že Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia – označujúce sa ako skupina E3 – prevzali diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine do vlastných rúk.
Tusk a Meloniová sa cítia byť vytlačení na okraj. „Poľsko je absolútne nevyhnutným článkom na to, aby sa dalo vážne hovoriť o budúcnosti Ukrajiny a celého regiónu,“ vyhlásil poľský premiér už pred dvoma týždňami podľa tlačovej agentúry PAP.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani sa tesne pred summitom krajín E5 vyslovil za to, aby sa Európa dohodla na jednom spoločnom vyjednávačovi. „Musíme nájsť osobu – muža alebo ženu –, čo bude v mene a z poverenia všetkých v Európe hovoriť s Moskvou,“ uviedli noviny „La Verit“ v Ríme s odvolaním sa na jeho vyjadrenie.
„Mohol by to byť šéf štátu alebo vlády stredne veľkej európskej krajiny, alebo by to mohla byť inštitucionálna autorita, napríklad predseda Costa.“ On sám sa osobne priklonil k „niekomu z inštitúcií“. To by zodpovedalo predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi. Tento Portugalčan vyvolal minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli rozruch po tom, čo jeho tím bez predchádzajúcej konzultácie nadviazal kontakt s Ruskom. Od niektorých členských štátov EÚ, ako sú Írsko a Rakúsko, za to získal podporu. Nemecká delegácia naopak vnímala túto iniciatívu ako urážku skupiny E3, dodáva nemecká agentúra.
„Odkaz pre Rusko znie: Ukrajina zostáva silná,“ uviedol Merz. Dodal, že nemecká vláda „navrhuje, aby sme ako európski spojenci v NATO poskytli Kyjevu silný finančný záväzok“. Zároveň zdôraznil, že „podpora Európy nepoľavuje“.
Summit NATO v Ankare sa uskutoční 7. a 8. júla. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová oznámili, že Európania na ňom potvrdia aj svoju pripravenosť na vojenskú misiu v Hormuzskom prielive. Obaja však objasnili, že pre tento krok musia byť splnené ešte niektoré podmienky. Spojené štáty a Irán sa okrem iného musia dohodnúť na implementácii rámcovej dohody, ktorá viedla k prímeriu.
Na stretnutí sa v stredu v Berlíne zúčastnili aj poľský premiér Donald Tusk a odchádzajúci britský premiér Keir Starmer. Merz ocenil odstupujúceho britského lídra za jeho „tímovú hru“. Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa k berlínskemu summitu lídrov krajín E5 pripojil na diaľku z Washingtonu, keďže sa ešte v priebehu stredajšieho večera má stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Hoci medzi piatimi hlavami štátov a vlád panuje vzhľadom na Trumpa a summit NATO pomerne jasná zhoda, v otázke Ukrajiny existujú isté nezhody, píše DPA. Taliansko a Poľsko nesú s nevôľou, že Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia – označujúce sa ako skupina E3 – prevzali diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine do vlastných rúk.
Tusk a Meloniová sa cítia byť vytlačení na okraj. „Poľsko je absolútne nevyhnutným článkom na to, aby sa dalo vážne hovoriť o budúcnosti Ukrajiny a celého regiónu,“ vyhlásil poľský premiér už pred dvoma týždňami podľa tlačovej agentúry PAP.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani sa tesne pred summitom krajín E5 vyslovil za to, aby sa Európa dohodla na jednom spoločnom vyjednávačovi. „Musíme nájsť osobu – muža alebo ženu –, čo bude v mene a z poverenia všetkých v Európe hovoriť s Moskvou,“ uviedli noviny „La Verit“ v Ríme s odvolaním sa na jeho vyjadrenie.
„Mohol by to byť šéf štátu alebo vlády stredne veľkej európskej krajiny, alebo by to mohla byť inštitucionálna autorita, napríklad predseda Costa.“ On sám sa osobne priklonil k „niekomu z inštitúcií“. To by zodpovedalo predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi. Tento Portugalčan vyvolal minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli rozruch po tom, čo jeho tím bez predchádzajúcej konzultácie nadviazal kontakt s Ruskom. Od niektorých členských štátov EÚ, ako sú Írsko a Rakúsko, za to získal podporu. Nemecká delegácia naopak vnímala túto iniciatívu ako urážku skupiny E3, dodáva nemecká agentúra.