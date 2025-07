Ukrajina zostrelila 18 z 57 útočných dronov

Moskva/Kyjev 20. júla (TASR) - Ruská armáda v noci na nedeľu zlikvidovala 93 dronov, ktoré Ukrajina vyslala na útoky na ruskom území vrátane hlavného mesta Moskva. Podľa ruskej armády bolo ukrajinskými dronmi ohrozených desať regiónov, predovšetkým Brianska a Kurská oblasť, ktoré hraničia s Ukrajinou, uviedla agentúra DPA.



Zatiaľ nie sú hlásené žiadne vážne škody ani zranenia. Primátor Moskvy Sergej Sobianin na platforme Telegram informoval, že v oblastiach, kde dopadli trosky dronov, boli nasadené záchranné zložky. Podľa ruských médií jeden z dronov vrazil do výškového bytového domu v meste Zelenograd v metropolitnej oblasti Moskvy.



Z bezpečnostných dôvodov bola v noci na nedeľu a v nedeľu opakovane dočasne pozastavená prevádzka na štyroch moskovských letiskách – Šeremetievo, Domodedovo, Vnukovo a Žukovskij, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na Federálnu agentúru pre leteckú dopravu (Rosaviacija). Táto situácia spôsobila veľké problémy ľuďom vracajúcim sa z dovoleniek do Moskvy.



Rovnaké obmedzenia sa dotkli aj letísk v Nižnom Novgorode, Kaluge a Jaroslavli. Lety do Moskvy nevypravili z Petrohradu či Krasnojarska.



Podobnému útoku z Ukrajiny čelilo Rusko aj predchádzajúcu noc a podľa DPA primátor Sobianin hlási útoky ukrajinských dronov takmer denne.



Ukrajina, ktorá sa už viac ako tri roky bráni vojne rozpútanej Ruskom, chce útokmi na ciele v ruskom vnútrozemí predovšetkým zasiahnuť vojenské zásoby protivníka. DPA pritom dodala, že škody a obete spôsobené ukrajinskými útokmi na území Ruska sú neporovnateľné s počtom mŕtvych, zranených a rozsiahlymi škodami, ktoré spôsobujú ruské útoky na Ukrajine.



Za uplynulých 24 hodín si rôzne ruské útoky na Ukrajine vyžiadali životy ďalších siedmich civilistov a najmenej 28 osôb pri nich utrpelo zranenia.



Ukrajinská armáda zároveň uviedla, že v noci na nedeľu zostrelila 18 z celkovo 57 dronov, vrátane útočných bezpilotných lietadiel typu Šáhid a návnad. Sedem ďalších dronov bolo zachytených systémami elektronického boja alebo zmizlo z radarov. Vo vyhlásení sa uvádza, že Rusko zvyčajne spolu s kamikadze dronmi vypúšťa aj návnady, aby nimi zahltilo ukrajinskú protivzdušnú obranu.