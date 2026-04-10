< sekcia Zahraničie
Ukrajina zostrelila iránske drony v štátoch Blízkeho východu
Ukrajina vyslala desiatky svojich odborníkov na pomoc v boji proti dronom do najmenej štyroch krajín Blízkeho východu.
Autor TASR
Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok zverejnených vyjadreniach pre novinárov uviedol, že ukrajinskí vojenskí experti zostrelili iránske drony v niekoľkých krajinách Blízkeho východu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajina vyslala desiatky svojich odborníkov na pomoc v boji proti dronom do najmenej štyroch krajín Blízkeho východu po tom, čo americké a izraelské údery na Irán vyvolali vlnu odvetných dronových útokov.
„Niektorým krajinám sme ukázali, ako pracovať s prostriedkami na zachytávanie dronov. Zničili sme ich? Áno, zničili. Urobili sme to len v jednej krajine? Nie, hneď v niekoľkých,“ povedal Zelenskyj novinárom.
„Nešlo o výcvikovú misiu ani cvičenia, ale o podporu pri budovaní moderného systému protivzdušnej obrany, ktorý skutočne funguje. Áno, zostreľovali sme Šáhidy,“ povedal s odkazom na iránske drony.
Zelenskyj už predtým avizoval, že ukrajinské jednotky s dronmi zostanú v regióne aj po tom, ako sa Spojené štáty a Irán dohodli na dvojtýždňovom prímerí.
„Výmenou za našu podporu a odborné znalosti získame rôzne výhody. V niektorých prípadoch ide o stíhačky na ochranu našej energetickej infraštruktúry, v iných o finančné dohody,“ dodal s tým, že Ukrajina by mohla dostať aj dodávky ropy.
