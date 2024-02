Ukrajina zostrelila ruské vojenské lietadlá, tvrdí veliteľ letectva

Kyjev 17. februára (TASR) - Ukrajinská armáda zostrelila v sobotu nad východom krajiny tri ruské vojenské lietadlá. Uviedol to v sobotu veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mykola Oleščuk, informuje agentúra Reuters.



Podľa generálporučíka Oleščuka sa Ukrajincom podarilo zostreliť dva ruské stíhacie bombardéry typu Su-34 a jednu viacúčelovú stíhačku Su-35. Jeho tvrdenie nebolo bezprostredne možné nezávisle overiť.



Ak by sa táto informácia potvrdila, Rusko by zostrelením týchto troch moderných strojov utrpelo celkovú škodu prevyšujúcu 100 miliónov dolárov, uvádza Reuters.



"Ráno 17. februára 2024, vo východnom (sektore), jednotky Vzdušných síl ukrajinskej armády zničili naraz tri nepriateľské lietadlá - dva stíhacie bombardéry Su-34 a jednu stíhačku Su-35," napísal Oleščuk na sieti Telegram.



Reuters pripomína, že Ukrajina dostala od západných spojencov moderné systémy protivzdušnej obrany, ktoré predstavujú čoraz väčšiu hrozbu pre ruské lietadlá operujúce v blízkosti frontových línií.