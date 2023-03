Ukrajina zvádza ťažké boje s vagnerovcami o centrum Bachmutu

Kyjev 13. marca (TASR) - Ukrajinské a ruské sily zvádzajú ťažké boje o centrum východoukrajinského mesta Bachmut. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinskú i ruskú stranu.



"Útočné jednotky vagnerovcov postupujú z viacerých smerov, pokúšajú sa prelomiť obranné pozície našich vojakov a postúpiť do centra mesta. Naši obrancovia spôsobujú v ťažkých bojoch nepriateľovi značné straty," uviedla v pondelok v rannom brífingu ukrajinská armáda.



V podobnom zmysle sa vyjadrila aj ruská žoldnierska Vagnerova skupina, ktorá vo viac než sedem mesiacov trvajúcej bitke o Bachmut zohráva dôležitú úlohu. "Nepriateľ bojuje o každý meter; čím bližšie sme k centru mesta, tým sú boje ťažšie," uviedli vo vyhlásení vagnerovci.



Bitka o Bachmut je doposiaľ najdlhšou a najkrvavejšou v rámci viac než rok trvajúcej ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Ruskej armáde a vagerovcom sa už podarilo obsadiť viaceré predmestia a východnú časť mesta, no zatiaľ nedokázali ukrajinské sily v Bachmute úplne obkľúčiť.



Podľa Ruska očakávané dobytie Bachmutu vytvorí medzeru v ukrajinskej obrane a otvorí cestu k dobytiu celej Doneckej oblasti, čo je jedným z hlavných vojenských cieľov Ruska na Ukrajine. Podľa západných analytikov by sa však Ukrajinci po prípadnom ústupe z Bachmutu zrejme stiahli na iné, lepšie brániteľné pozície.