Ukrajina chce čiastočné otvoriť vzdušný priestor, tvrdia miestne médiá

Kyjev 30. novembra (TASR) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu došlo k poškodeniu 15 ukrajinských civilných letísk, uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, ktorého v sobotu citovali miestne médiá. Ukrajina má podľa štátnej leteckej služby 20 civilných letísk a aktuálne skúma možnosti čiastočného otvorenia svojho vzdušného priestoru, ktorý je od začiatku vojny úplne uzavretý. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Obyvatelia Ukrajiny musia v súčasnosti cestovať autom alebo vlakom do susedných krajín, aby odtiaľ následne mohli odletieť do zahraničia. Pre tých, ktorí žijú na východe krajiny, môže cesta z Ukrajiny trvať aj celý deň.



"Posúdili sme riziká a identifikovali potreby síl protivzdušnej obrany na čiastočné otvorenie vzdušného priestoru," citovala Šmyhaľa na dopravnej konferencii štátna tlačová agentúra Ukrinform. "Bezpečnostné otázky a vojenská situácia sú pre toto rozhodnutie naďalej kľúčové," zdôraznil premiér.



Šmyhaľ doplnil, že Rusko za posledné tri mesiace zaútočilo aj na ukrajinské prístavy takmer 60-krát, pričom poškodilo alebo zničilo takmer 300 zariadení a 22 civilných plavidiel.



Ukrajina by mohla napríklad znovuotvoriť letisko v meste Ľvov na západe krajiny v roku 2025, ak ho regulačné orgány uznajú za bezpečné a ak politici pristúpia k tomuto rozhodnutiu, povedal pre Reuters vysokopostavený predstaviteľ poisťovacej spoločnosti Marsh McLennan.