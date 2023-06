Ukrajina zvažuje slávenie Vianoc v inom termíne ako ruská cirkev

Kyjev 28. júna (TASR) — Ukrajinské ministerstvo kultúry zvažuje, že zavedie slávenie vianočných sviatkov na Ukrajine v inom termíne, než v akom ich slávi ruská pravoslávna cirkev. V stredu to uviedla spravodajská stanica BBC.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predložil parlamentu návrh zákona, ktorý by presunul slávenie pravoslávnych Vianoc zo 7. januára na 25. decembra, aby ich Ukrajina nemala v rovnakom čase ako Rusko.



Nový zákon má za cieľ "zanechať ruské dedičstvo vnútených Vianoc", uviedol ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko. Dodal, že zákon by Ukrajinu ešte viac priblížil k tradíciám európskych krajín, s ktorými "Ukrajina zdieľa spoločné hodnoty".



Podľa BBC sa k niektorej z národných pravoslávnych cirkví hlási viac ako 200 miliónov ľudí na celom svete. Väčšina z nich slávi Vianoce podľa juliánskeho kalendára 7. januára.



Rozdiel v čase slávenia Vianoc v rámci pravoslávia je spôsobený používaním odlišných kalendárov. V roku 1923 sa totiž väčšina pravoslávnych cirkví rozhodla používať revidovaný novojuliánsky kalendár, ktorý do roku 2800 zodpovedá gregoriánskemu kalendáru. Od gregoriánskeho, ktorý je v súčasnosti smerodajný pre iné cirkvi, delí štandardný juliánsky kalendár 13 dní.