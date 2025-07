Ukrajina zvažuje výmenu na poste veľvyslanca v USA

Londýn 10. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas rozhovoru s novinármi v Ríme pripustil, že má v úmysle urobiť zmenu na poste ukrajinského veľvyslanca v Spojených štátoch. Podľa webu britského denníka The Guardian Zelenskyj zvažuje výmenu Oxany Markarovovej za súčasného ministra obrany Rustema Umerova, uvádza TASR.



Podľa agentúry Bloomberg Zelenskyj o nahradení veľvyslanca diskutoval aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Dodal, že ak konečné rozhodnutie bude v Umerovov prospech, mohlo by to viesť k zmenám v ukrajinskej vláde. Hlavnou úlohou nového veľvyslanca bude posilniť obranu Ukrajiny proti ruskej agresii, uviedol Zelenskyj.



Agentúra Bloomberg začiatkom tohto týždňa s odvolaním sa na svoj zdroj informovala, že na zozname potenciálnych kandidátov na post veľvyslanca vo Washingtone sú okrem Umerova aj premiér Denys Šmyhaľ, podpredsedníčka vlády Oľha Stefanyšinová a minister energetiky Herman Haluščenko.



Zelenskyj tiež na brífingu v Ríme povedal, že po jeho „konštruktívnych rozhovoroch“ s Trumpom existujú všetky potrebné politické signály o obnovení dodávok vojenskej pomoci zo Spojených štátov. „Teraz pracujeme na úrovni tímov, aby všetko dorazilo na Ukrajinu včas,“ doplnil Zelenskyj.