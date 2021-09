Ukrajina zvažuje otvoriť nové hraničné priechody aj so Slovenskom

Kyjev 13. septembra (TASR) - Ukrajina plánuje otvoriť nové priechody na svojich hraniciach s Poľskom a zvažuje aj ich vybudovanie na hranici so Slovenskom. Informovala o tom v pondelok agentúra Ukrinform, ktorá sa odvolala na vyjadrenie ukrajinského veľvyslanca v Poľsku Andrija Deščyciu pre televíziu Dom.



Podľa neho nové priechody na hraniciach s Poľskom by mali byť vybudované v Ľvovskej a Volynskej oblasti, ako aj v Zakarpatskej oblasti, ktorá hraničí s Poľskom a Slovenskom.



Ukrajinský diplomat spresnil, že v Zakarpatskej oblasti pôjde nateraz skôr o hraničné priechody pre peších.



Dodal, že situáciu v tejto oblasti komplikuje blízkosť národných parkov, najmä v Zakarpatskej oblasti, kde sa pohraničná zóna nachádza na území Užanskému národného parku. V SR ide o Národný park Poloniny a Poľsku je to Bieszczadzký národný park.



Deščycia spresnil, že rokovania o otvorení pohraničných priechodov v týchto oblastiach sú zložitejšie vzhľadom na to, že ide o chránené územia, preto je nutný aj súhlas od príslušného národného parku.



Veľvyslanec Ukrajiny v Poľsku poukázal i na to, že Ukrajina teraz v počte hraničných priechodov do EÚ zaostáva za Poľskom v situácii, v akej bolo pred vstupom do EÚ - vtedy malo Poľsko s Nemeckom 48 hraničných priechodov, zatiaľ čo Ukrajina má teraz s Poľskom "iba osem hraničných priechodov".



"Potrebujete zvýšiť počet priechodov, vybudovať nové, potom prekročíte hranicu dvakrát rýchlejšie," povedal Deščycia.



Podľa neho nízky počet kontrolných stanovíšť na hraniciach vedie k vytváraniu radov na tých existujúcich, čo vyvoláva druhý problém - nedostatočnú kvalitu služieb. Zdôraznil tiež, že je potrebné čo najviac zautomatizovať a digitalizovať proces prekračovania hraníc v záujme jeho urýchlenia.