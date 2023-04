Ukrajina zverejnila 12-bodový plán na deokupáciu Krymu

Kyjev/Praha 2. apríla (TASR) - Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov zverejnil program s názvom "12 krokov k deokupácii Krymu". Dokument predpokladá návrat Ruskom anektovaného polostrova pod jurisdikciu Kyjeva, informovala v nedeľu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Program ráta s úplnou demontážou Krymského mosta a vysťahovaním ruských občanov, ktorí na polostrov prišli po roku 2014 - po jeho anektovaní Ruskom.



Ďalším z krokov je inštalácia pamätníka "Ruská vojnová loď, choď do..." - ide o medzičasom už ikonickú vetu, ktorou obrancovia Hadieho ostrova už v prvý deň vojny rozpútanej na Ukrajine Ruskom odmietli výzvu na kapituláciu.



Plán zahŕňa aj premenovanie mesta Sevastopol - nateraz na "Objekt č. 6".



Podľa Danilova je nový názov pre Sevastopol nevyhnutný, pretože mesto zohráva "určitú úlohu v ruskej ideológii, mytológii a prepisovaní histórie".



"O novom názve mesta neskôr rozhodne Najvyššia rada Ukrajiny (parlament). Pravdepodobne to bude Achtiar," poznamenal Danilov.



Tento názov - podľa tamojšej tatárskej dediny Ak-Jar - niesol Sevastopol už v rokoch 1783-1784 a 1797-1826.



Danilov informoval, že program na deokupáciu Krymu pripravil aparát RNBO za účasti širokého spektra odborníkov.



Michail Razvožajev, proruský gubernátor anektovaného Sevastopola, reagoval na Danilovom zverejnený program výrokom, že vyhlásenia ukrajinských politikov nemožno brať vážne.



"Správy ukrajinských politikov pripomínajú skôr záznam v zdravotnej karte z izby číslo šesť. Vyhlásenia a komentáre chorých ľudí nemožno brať vážne. Mali by sa liečiť, čo teraz robí naša armáda," povedal Razvožajev v rozhovore pre agentúru TASS, z ktorého citovala stanica RFE/RL.



Zmienkou o "izbe číslo 6" Razvožajev narážal na známu poviedky ruského spisovateľa Antona Pavloviča Čechova o človeku, ktorý sa snažil o premenu zanedbanej psychiatrickej liečebne, ale vinou svojho okolia v nej sám skončil ako duševne chorý.



Rusko anektovalo Krym v roku 2014. V septembri roku 2022 ruský prezident Vladimir Putin oznámil anexiu ďalších ukrajinských území - Chersonskej, Záporožskej, Doneckej a Luhanskej oblasti.



Kyjev a západné krajiny vopred oznámili, že anexiu v žiadnom prípade neuznajú. Ukrajina vyhlásila, že bude bojovať za návrat všetkých území, ktoré Rusko zabralo.