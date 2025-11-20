< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Obdržali sme návrh plánu USA na ukončenie vojny s Ruskom
Kancelária ukrajinského prezidenta k návrhu neposkytla žiadne podrobnosti.
Autor TASR
Kyjev 20. novembra (TASR) - Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo štvrtok oznámila, že od Spojených štátov obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Kyjev je podľa vyhlásenia pripravený s Washingtonom konštruktívne rokovať o jeho znení, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Prezident Ukrajiny oficiálne dostal od americkej strany návrh plánu, ktorý by podľa amerického úsudku mohol pomôcť oživiť diplomaciu,“ napísala kancelária na sociálnych sieťach. „Sme pripravení, tak ako aj doteraz, konštruktívne spolupracovať s americkou stranou, ako aj s našimi partnermi v Európe a vo svete, aby výsledkom bol mier,“ dodala.
Kancelária ukrajinského prezidenta k návrhu neposkytla žiadne podrobnosti. O ďalšom postupe v mierových rokovaniach bude podľa vyhlásenia Zelenskyj rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom „v najbližších dňoch“.
Podľa medializovaných informácií 28-bodový mierový plán Američania konzultovali s Ruskom a jeho znenie je z veľkej časti založené na požiadavkách Moskvy. Podľa zdroja agentúry AFP zahŕňa územné ústupky Ukrajiny či výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA.
Plán údajne zostavili najvyššie postavení predstavitelia americkej administratívy za uplynulých niekoľko týždňov počas konzultácií s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom a ukrajinskými predstaviteľmi, citovala svoj anonymný zdroj televízia NBC News.
Na jeho zostavovaní sa údajne podieľal Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, viceprezident USA J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov zať Jared Kushner.
