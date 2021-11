Ukrajinským pohraničníkom povolili použiť zbrane pri ochrane hraníc

Kyjev 18. novembra (TASR) - Ukrajinský parlament schválil vo štvrtok novelu zákona o Štátnej pohraničnej službe Ukrajiny, ktorá umožní ukrajinským pohraničníkom používať pri ochrane hraníc a prípadnom uplatňovaní donucovacích opatrení vojenskú techniku a zbrane, informovala agentúra UNIAN.



Za schválenie novelizácie zákona zahlasovalo z 321 poslancov až 271. Nový zákon vstúpi do platnosti deň po tom, ako bude publikovaný.



Zákon tak po novom ukrajinským pohraničníkom umožňuje v niektorých prípadoch, ktoré sú v ňom i v iných normatívnych právnych aktoch presne stanovené, použiť donucovacie prostriedky ako fyzický nátlak, strelné zbrane, vojenskú techniku, ale aj zbrane na lodiach a lietadlách.



Okrem toho môžu príslušníci ukrajinskej pohraničnej stráže s cieľom ochrany štátnych hraníc pristúpiť aj k vizuálnemu a technickému sledovaniu, k znehybneniu subjektu, k použitiu prostriedkov technickej hraničnej kontroly, signalizačných prostriedkov, ale i ženijnej munície či barikád.



Intenzita a druh donucovacích prostriedkov by mali byť stanovené na základe konkrétnej situácie, povahy priestupku a jednotlivých osôb, ktoré sa uchýlia k ich použitiu.



Ukrajinskí pohraničníci však nesmú tieto donucovacie prostriedky použiť proti tehotným ženám, invalidom, ľuďom starším vekových kategórií, či maloletým osobám, okrem prípadov, keď tieto osoby napadnú príslušníka ukrajinskej pohraničnej služby alebo iné osoby, alebo kladú odpor.



Tlačová agentúra UNIAN pritom dáva sprísnenie zákona do súvislosti s krízou na poľsko-bieloruských hraniciach. Situácia v poľsko-bieloruskom pohraničí sa prudko zhoršila 8. novembra, keď sa k poľským hraniciam z Bieloruska dostalo niekoľko tisícok ľudí a odmietajú danú oblasť opustiť. Niekoľko tisíc migrantov prevažne z Blízkeho východu tak stanuje v blízkosti poľských hraníc v nádeji, že sa dostane do Európskej únie.



Európska únia obviňuje Minsk zo zámernej eskalácie napätia a vyzýva na uvalenie ďalších sankcií voči Bielorusku. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko však vyhlásil, že za situáciu, naopak, nesú zodpovednosť samotné západné štáty, keďže ľudia utekajú pred vojnou rozpútanou vo svojej vlasti následkom konania Západu.