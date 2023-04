Ukrajina:Rusi sa nabúrali do webkamier kaviarní,aby získali informácie

Washington/Kyjev 12. apríla (TASR) — Ruskí hackeri prenikli do súkromných bezpečnostných kamier v ukrajinských kaviarňach s cieľom tajne získavať informácie o konvojoch s humanitárnou pomocou, ktoré prechádzajú okolo. Uviedol to v utorok Rob Joyce, ktorý má v americkom Úrade pre národnú bezpečnosť (NSA) na starosti oblasť kybernetickej bezpečnosti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ruská vláda a ňou podporovaní hackeri podľa Joycea pokračujú v prenikaní do ukrajinských informačných systémov, čo je tiež súčasť ruskej invázie na Ukrajinu. Jedným z ich cieľov sú uzavreté kamerové systémy používané miestnymi úradmi a súkromnými spoločnosťami na monitorovanie okolia.



"Nabúravajú sa aj do týchto webkamier... Namiesto využívania kamier na námestiach, ktoré sú dostupné na internete, vyhľadávajú bezpečnostné kamery kaviarní a sledujú cestu, ktorú potrebujú vidieť," vysvetlil Joyce. Podľa neho môžu takto Rusi pozorovať konvoje a vlaky dovážajúce pomoc.



Rusi sa pri hackerských útokoch zameriavajú aj na amerických výrobcov zbraní a logistické a dopravné spoločnosti, aby zistili viac o dodávateľských reťazcoch zbraní Ukrajine.