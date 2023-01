Ukrajinaský rezort obrany čelí obvineniam nákupu predražených potravín

Kyjev 22. januára (TASR) - Ukrajinské ministerstvo obrany v nedeľu poprelo medializované správy o tom, že podpísalo zmluvu na nákup predražených potravín. Agentúra AFP uvádza, že škandál by bol dosiaľ najhorším prípadom korupcie v ukrajinskej armáde od vypuknutia ruskej invázie z vlaňajšieho februára.



Ukrajinské médiá v sobotu obvinili rezort obrany z podpisu zmluvy na rok 2023 v celkovej hodnote 13 miliárd hrivien (vyše 322 miliónov eur) na nákup základných potravín za sumy, ktoré sú dvoj až trojnásobne vyššie ako ich aktuálne ceny v obchodoch.



Nákup vajíčok, ktoré v tamojších obchodoch stoja približne 18 eurocentov, bol údajne zazmluvnený na 42 centov. Za viac ako dvojnásobok ich obchodnej ceny ministerstvo údajne dohodlo aj nákup zemiakov, informoval ukrajinský web zn.ua (Zerkalo nedeli).



Ministerstvo obrany tieto správy v nedeľu označilo za "falošné". Trvalo pritom na tom, že nakupuje relevantné potraviny v súlade so zákonom. Rezort tiež uviedol, že prešetrí, ako do médií dostala takáto informácia, ktorá podľa jeho vyjadrenia "poškodzuje záujmy ozbrojených síl v citlivom období".



Ministerstvo taktiež oznámilo, že "vykonáva kontroly" podpísaných zmlúv a chce spustiť aj interný audit. Avizovalo tiež, že v prípade odhalenia akýchkoľvek pochybení vyvodí zodpovednosť.