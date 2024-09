Ukrajinca a Bielorusa v Poľsku odsúdili za špionáž pre Rusko

Varšava 26. septembra (TASR) - Poľský súd vo štvrtok poslal do väzenia dvoch občanov Ukrajiny a Bieloruska za účasť v organizovanej zločineckej skupine, ktorá špehovala pre Rusko. Napísala to poľská tlačová agentúra PAP, informuje TASR.



Títo dvaja muži boli medzi 16 občanmi Bieloruska, Ukrajiny a Ruska, ktorých zatkla poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) v rámci vyšetrovania špionážnej skupiny. Úlohou skupiny bolo zhromažďovať informácie o preprave vojenského vybavenia na Ukrajinu.



Súd v Lubine odsúdil 23-ročného Ukrajinca na šesť rokov väzenia, pričom mu taktiež nariadil zaplatiť pokutu vo výške 3500 eur. Tridsaťročný Bielorus bol odsúdený na dva roky a desať mesiacov odňatia slobody a zaplatiť má aj 2338 eur. Muži musia okrem toho zaplatiť po 1169 eur do fondu na podporu obetí trestných činov.



Sudca uviedol, že ich účasť v zločineckej skupine je nespochybniteľná, pričom v nej údajne pôsobili od januára do marca 2023. Dodal, že trestné činy spáchali s cieľom získať finančné výhody. Ostatní členovia špionážnej skupiny boli podľa PAP samostatne odsúdení na 13 mesiacov až šesť rokov väzenia.



Na dôležitých cezhraničných železničných tratiach používaných na prepravu vojenskej a humanitárnej pomoci na Ukrajinu podľa zistení súdu umiestnili zariadenia na zaznamenávanie obrazu. Skupina mala za úlohu monitorovať aj námorné prístavy v Gdyni a Gdansku či iné dôležité dopravné uzly.