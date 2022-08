Ukrajinca, ktorý prevážal 19 migrantov, odsúdili na tri roky väzenia

Budapešť 4. augusta (TASR) - Na tri roky odňatia slobody a po vyhostení na šesťročný zákaz vstupu do krajiny odsúdil v Maďarsku súd v zrýchlenom konaní občana Ukrajiny, ktorý sa snažil cez maďarské územie previezť 19 ilegálnych migrantov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odkazom na server origo.hu.



Ukrajinec 1. júla o 22.00 h pri maďarsko-srbských hraniciach naložil do nákladného auta 18 Sýrčanov a jedného Tunisana, ktorí sa na maďarské územie dostali ilegálne. Po troch hodinách jazdy auto zastavila policajná hliadka na diaľnici M1, ktorá spája Budapešť so západnou hranicou.



Pred súd budú postavení aj dvaja sýrski prevádzači žijúci v Nemecku, ktorých odhalila polícia ešte 5. januára takisto na diaľnici M1 na ceste k rakúskym hraniciam. V aute viezli piatich Sýrčanov na zadnom sedadle a dvoch v batožinovom priestore.



Ak sa dvojica prizná k trestnému činu prevádzačstva v rámci prípravného konania, podľa servera origo.hu ich čaká trest odňatia slobody na dva a pol roka a na päť rokov budú vyhostení z Maďarska.